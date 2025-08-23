ค้าชายแดนแม่สายยังคึกคัก!แม้ไทยตัดไฟฟ้า-เน็ต-น้ำมันฯ ปราบแก๊งคอลฯชายแดนเมียนมาค่อนปี

แม่สาย/ท่าขี้เหล็ก – แม้โดนตัดเน็ต ตัดไฟฟ้า งดส่งออกน้ำมัน บีบปราบแก๊งคอลฯ-ขบวนการสแกมเมอร์-บ่อนพนันออนไลน์ มาค่อนปี..การค้าชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ยังคึกคัก ยอดส่งออกลดลงแค่เล็กน้อย เฉลี่ยตั้งแต่ 600-700-1,000 กว่าล้านต่อเดือน
หลังทางการไทย ใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต และงดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นด่านการค้าหลักระหว่าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับรัฐฉานตะวันออก เพื่อปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์/พนันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2568 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ พบว่าการนำเข้าออกสินค้าชายแดนยังคงมีความคึกคัก แต่ก็ได้ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงเล็กน้อย
โดยด่านศุลกการแม่สายรายงานว่าในเดือน ต.ค.2567 มีการนำเข้ามูลค่ารวม 614,459.50 บาท ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดกาแฟ เศษเหล็ก เศษทองแดง ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 1,379,308,821.45 บาท ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ
เดือน พ.ย.2567 มีการนำเข้ามูลค่ารวม 27,982,366.67 บาท ส่วนใหญ่เป็นสินแร่ตะกั่ว เศษเหล็ก ทองและและอลูมิเนียม ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 1,517,607,987 บาท ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ สุรา ฯลฯ เดือน ธ.ค.2567 มีการนำเข้ามูลค่ารวม 29,117,154.15 บาท ส่วนใหญ่เป็นสินแร่ตะกั่ว เศษเหล็ก ผลส้มสด ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 1,658,583,802.40 บาท ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ต่อมาเดือน ม.ค.2568 มีการนำข้ามูลค่ารวม 45,331,292.52 บาท ส่วนใหญ่เป็นผลส้มสด เศษเหล็ก สินค้าแร่ตะกัว เศษทองแดงและอลูมิเนียม ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 1,640,759,907.83 บาท ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ สุรา เครื่องดื่ม เหล็กเส้น ฯลฯ
กระทั่งเดือน ก.พ.2568 ซึ่งไทยเริ่มใช้มาตรการงดส่งกระแสไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตรวมทั้งตัดการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่าการนำเข้ากลับเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ารวม 281,520,903.7 บาท ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลส้มสด เศษเหล็ก สินแร่ตะกั่ว เศษทองแดงและอลูมิเนียม ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 1,349,951,178.8 บาท ส่วนใหญ่เป็นปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม สุรา ฯลฯ และเดือน มี.ค.2568 มีการนำเข้ามูลค่ารวม 242,794,848.13 บาท ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลส้มสด เศษเหล็ก สินแร่ตะกั่ว เศษทองแดง ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 1,350,327,552.29 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ สุรา ฯลฯ
เดือน เม.ย.2568 มีการนำเข้ามูลค่ารวม 150,843,602.23 บาท ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เศษเหล็กและทองแดง สินแร่ตะกั่ว ฯลฯ และส่งออกลดลงเป็นมูลค่า 972,917,054.02 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ สุรา เหล็กเส้น ฯลฯ เดือน พ.ค.2568 มีการนำเข้ามูลค่า 272,810,130 บาท ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เศษเหล็ก สินค้าแร่ตะกัว เศษทองแดงและอลูมิเนียม ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 884,943,128 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ น้ำมันหล่อลื่น เหล็กเส้น สุรา ฯลฯ
เดือน มิ.ย.2568 มีการนำเข้ารวมมูลค่า 166,797,750.27 บาท ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เศษเหล็ก เมล็ดกาแฟ สินแร่ตะกั่ว เศษทองและและอลูมิเนียม ฯลฯ และส่งออกมูลค่ารวม 697,527,520.52 บาท ส่วนใหญ่เป็นปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม สุรา ฯลฯ และเดือน ก.ค.2568 มีการนำเข้ารวมมูลค่า 133,163,306.65 บาท สินค้าส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เศษเหล็ก สินแร่ตะกั่ว เศษทองแดง ฯลฯ ส่วนการส่งออกรวมมูลค่า 739,995,707.38 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม สุรา ปูนซีเมนต์ น้ำมันปาล์ม ฯลฯ.