ศิษย์เก่า มมส.จัดแข่งกอล์ฟการกุศลหารายได้ตั้งกองทุน “พี่ช่วยน้อง” เพื่อการศึกษา

มหาสารคาม-สมาคมศิษย์เก่า มมส. เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “MSU Alumni Charity Golf Tournament” เพื่อระดมทุนจัดตั้ง กองทุน “พี่ช่วยน้อง” โดยมีเป้าหมายหลักในการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแข่งขันจัดขึ้นวันอาทิตย์ 26 ต.ค. 68 ณ สนามสิงห์ปาร์ค
วันนี้ (21 ส.ค.) ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)นางสุมาลี สุวรรณกร นายกสมาคมศิษย์เก่า มมส.พร้อมด้วย นายทม เกตุวงศา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ, นายวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2, นายศิริเดช ทัศนะบรรจง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คขอนแก่น และ รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “MSU Alumni Charity Golf Tournament”
นางสุมาลี สุวรรณกร นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นพ้องที่จะจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเหล่านิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ โดยเชื่อว่าการศึกษาคือโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมในสังคมและอาชีพการงาน กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนับสนุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือและสร้างอนาคตให้กับนิสิตซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
สำหรับ กองทุน “พี่ช่วยน้อง” จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงรุ่นพี่ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาให้ได้ร่วมทำบุญร่วมกัน โดยเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาของนิสิตโดยตรง เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแข่งขันครั้งนี้ เปิดรับสมัครประเภททีม ทีมละ 5 คน ค่าสมัครทีมละ 25,000 บาท ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับรถกอล์ฟ แคดดี้ และเสื้อกอล์ฟ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือบริจาคเงินสมทบทุนโดยตรง โดยผู้สนับสนุนจะได้รับป้ายโลโก้ประชาสัมพันธ์ติดบริเวณสนามตามยอดบริจาค ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
ในส่วนของรางวัลในการแข่งขัน มีถ้วยรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 ถ้วย สำหรับประเภททีมและประเภทบุคคล ซึ่งการแข่งขันจะใช้กฎกอล์ฟของ R&A และกฎสนาม เพื่อความเป็นมาตรฐาน
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร มมส. กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าที่มุ่งมั่นมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งแม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีทุนการศึกษาให้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มีความต้องการอย่างแท้จริง การจัดตั้งกองทุนนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ด้าน นายศิริเดช ทัศนะบรรจง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่าสนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คขอนแก่นเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานแชมเปียนชิพที่ดีที่สุดในภาคอีสาน และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา (091-156-5441) และ อาจารย์ ดร.อัครครา มะเสนา (062-782-4594) หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม”