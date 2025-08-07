ครอบครัว “จ่าโต๋” ทหารกล้าดีใจ ธ.ก.ส.ยกหนี้ให้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้

มุกดาหาร - ธ.ก.ส.มุกดาหารยกหนี้ทั้งต้นทั้งดอกให้ครอบครัว "ทหารกล้า" จ.ส.อ.ธวัชชัย บุสภา หรือจ่าโต๋ ผู้สละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านแม่ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ครอบครัว และอยากขอให้กองทัพบกช่วยย้ายลูกชายคนเล็กที่เป็นทหารประจำการอยู่ไกลบ้านย้ายกลับมาภูมิลำเนาจะได้ช่วยดูแลพ่อแม่
วันนี้ (7ส.ค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสาขาในสังกัด หน่วยงานราชการ และ กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมแถลงข่าว ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของ จ.ส.อ.ธวัชชัย บุสภา หรือจ่าโต๋ ทหารกล้า ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568
นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทาง ธ.ก.ส.ได้ยกหนี้ให้ครอบครัวจ่าโต๋ จ.ส.อ.ธวัชชัย บุสภา ซึ่งเป็นเลือดเนื้อของชาวมุกดาหาร และเป็นคู่สัญญากับ ธ.ก.ส. สาขาคำชะอี ได้ดูแลกันมาโดยตลอด และได้เงินจาก ธ.ก.ส.ไปประกอบอาชีพในการเลี้ยงโคขุน ส่งสหกรณ์หนองสูงเป็นเงินจำนวนหนึ่ง และมีวัวอยู่ 11 ตัว ที่เป็นรายได้หลักของครอบครัว ได้ส่งลูกเรียนหนังสือ ลูกชายทั้งคู่ประกอบอาชีพเป็นทหาร โดยน้องชายจ่าโต๋ก็เป็นทหารพราน ธ.ก.ส.จึงได้ยกหนี้ที่คุณแม่ได้กู้ยืมกับ ธ.ก.ส. เป็นการตอบแทนบุญคุณที่สร้างไว้แก่ประชาชนชาวไทย
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือในลักษณะพิเศษแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ อันเป็นการแสดงออกถึงบทบาทของ ธ.ก.ส. ในการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ด้านนายเฉลิมชัย บุสภา บิดาของ จ.ส.อ.ธวัชชัย ผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า อยากให้ทางกองทัพช่วยน้องชายของผู้เสียชีวิต ที่ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ไกลบ้าน อยากให้ย้ายมาทำงานที่มุกดาหาร เพื่อจะได้มาดูแลพ่อแม่และหลาน ขอบคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวของเรา
นางวิลัย บุสภา มารดาทหารกล้า ได้กล่าวขอบคุณ ธ.ก.ส.ที่ยกหนี้ให้ ปลาบปลื้มดีใจมากที่ทุกหน่วยงานของรัฐบาลช่วยเหลือ และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัว อยากจะบอกลูกชายหรือจ่าโต๋ว่าลูกมีบุญแล้วที่ได้รับใช้ชาติ และเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล เขาจะอยู่ในใจพ่อแม่ลูกเมียตลอดไป
ขณะที่นางสาวรจรินทร์ สิงห์ศร ภรรยาจ่าโต๋ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ทาง มมส ได้ให้โอกาสเราและครอบครัวเรา ดีใจมากเพราะวุฒิการศึกษายังไม่สูง และพร้อมที่จะเรียนพัฒนาตัวเอง และขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยดูแลครอบครัว จ.ส.อ.ธวัชชัย และขอบคุณโอกาสที่มอบให้ และขอบคุณกองทัพบกที่คอยดูแลครอบครัวได้มีโอกาสและได้รับสิ่งดีๆ