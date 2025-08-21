“มทส.”จับมือเอกชนใช้จริง ผลงานวิจัย“เครื่องผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรทจากอากาศ” เผยประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ-ลดนำเข้าปุ๋ย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “มทส.”จับมือเอกชน พัฒนาและผลักดันผลงานวิจัย “เครื่องผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรทจากอากาศด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าความถี่สูง” ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ลดการพึ่งพานำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศและสามารถผลิตปุ๋ยได้ด้วยต้นทุนต่ำ เผยเครื่องผลิตปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยงบฯเพียง 5 แสน ผลิตปุ๋ยน้ำได้ต่อเนื่อง 60-70 ลิตร/ชม. มีความเข้มข้นของไนเตรทสูง คิดเป็นต้นทุน 20 สตางค์ต่อลิตร คืนทุนได้ใน 2 ปี
วันนี้ ( 21 ส.ค.68) ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี( มทส.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) แถลงผลงานวิจัยเครื่องผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรท ด้วยเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. , นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายจิรายุทธ ภูวพูนผล ประธานเจ้าหน้าที่เกษตรอัจฉริยะ บริษัท ปลูกผักเพราะรักเเม่ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยแนวคิดการสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรทจากอากาศ ด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าความถี่สูงเกิดจากการที่ทาง ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึงปัญหาการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากประเทศรัสเซีย ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงได้พยายามทดลองและวิจัยเครื่องผลิตปุ๋ยเพื่อลดภาระของเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ
โดยปุ๋ยน้ำที่ได้นั้นไม่จำเป็นต้องผ่านขบวนการผลิตเป็นปุ๋ยยูเรียก่อน ทำให้แทบไม่มีต้นทุนการผลิตและยังรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก รวมถึงมีศักยภาพในการลดการพึ่งพาการนำเข้า และสามารถผลิตปุ๋ยในประเทศได้ด้วยต้นทุนต่ำ เครื่องดังกล่าวใช้หลักการสนามไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อปลดปล่อยพลังงานให้เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ (H₂O) พร้อมทั้งดึงไนโตรเจน (N₂) และออกซิเจน (O₂) จากอากาศ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติกว่า 78% และ 21% ตามลำดับ เข้าสู่กระบวนการสร้างพันธะเคมีใหม่ ทำให้เกิดสารไนเตรท (NO₃⁻) และไนไตรท์ (NO₂⁻) ซึ่งเป็นรูปของธาตุไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที
ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวว่า สำหรับผลงานวิจัย “เครื่องผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรท (NO₃⁻) จากอากาศด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าความถี่สูง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ซึ่งคณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยน้ำไนเตรท (NO₃⁻) จากอากาศ
โดยวิจัยและพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ทำให้ได้เครื่องผลิตปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ขนาดกำลังงานประมาณ 5,000 วัตต์ ด้วยงบประมาณเพียง 500,000 บาท สามารถผลิตปุ๋ยน้ำได้ต่อเนื่องที่อัตราประมาณ 60-70 ลิตรต่อชั่วโมง โดยมีความเข้มข้นของไนเตรท 1,000 ppm ซึ่งถือเป็นปริมาณสูงที่สุดในโลกที่สามารถผลิตได้ในขณะนี้ โดยเครื่องนี้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็นต้นทุนการผลิตเพียง 20 สตางค์ต่อลิตร สามารถคืนทุนได้ภายใน 2 ปี และยังสามารถปรับออกแบบให้มีขนาดและกำลังการผลิตสูงขึ้นได้ เพื่อรองรับการใช้งานทั้งในระดับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ โดยจากการทดลองกับผักสลัดกรีนโอ๊คและผำ ในสภาพโรงเรือนของภาคสนามให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดร.ชาญชัย กล่าวในตอนท้าย