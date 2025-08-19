อึ้ง!ชาวนาครวญกันทั้งแผ่นดินราคาข้าวดิ่งเหลือไม่ถึงตันละ 5 พัน ร้านค้าต้องแบ่งปุ๋ยชั่งกิโลฯขายแล้ว

อุทัยธานี - เหมือนรัฐบาลยังนิ่ง กับวิกฤตราคาข้าวดิ่งนรก..ล่าสุดเหลือไม่ถึงตันละ 5,000 บาท ขณะที่ต้นทุนยังสูงลิบ ชาวนาครวญกันทั้งแผ่นดิน แถมกระทบถึงร้านสินค้าเกษตร ต้องเปิดกระสอบแบ่งปุ๋ยชั่งขายกิโลฯละ 20 บาท ช่วยชาวนาให้พอมีกำลังซื้อ
ราคาข้าวที่ดิ่งหนักสุดขณะนี้เหลือไม่ถึง ตันละ 5,000 บาท สวนทางกับราคาขายข้าวที่ปลูก ทำให้ชาวนาจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจหยุดการทำนาปลูกข้าวลงเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนและเพิ่มหนี้สิน ส่วนชาวนาที่สู้ทำนาปลูกข้าวกันต่อก็พยายามปรับตัว ให้ขาดทุนน้อยที่สุดเช่นกัน
วิกฤตราคาข้าวดิ่ง ไม่เพียงแต่กระทบกับชาวนาเท่านั้น ล่าสุดแม้แต่ร้านจำหน่ายปุ๋ย ยา และสินค้าการเกษตร ก็กระทบด้วย ผู้ประกอบการบางรายถึงขั้นกรอกเมล็ดปุ๋ยแต่ละสูตรแบ่งชั่งขายเป็นกิโลกรัม เพื่อเป็นตัวเลือกให้กลุ่มเกษตรและชาวนาได้เลือกซื้อทดแทนการซื้อปุ๋ยแบบยกกระสอบ
อย่างร้านไทยนิมิตเกษตร 2 ร้านจำหน่ายปุ๋ย ยา สินค้าการเกษตรและอาหารสัตว์ ในเขตตลาดสดเทศบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี ตอนนี้ทางร้านกำลังเร่งบรรจุเมล็ดปุ๋ยชั่งกิโลขายให้กับเกษตรกรทั้งในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาซื้อปุ๋ยแบบชั่งกิโลดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง
นายสงกรานต์ พันธุเมฆ อายุ 56 ปี เจ้าของร้านไทนิมิตเกษตร เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางร้านก็ปรับตัวไปพร้อมๆกับชาวนาด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปุ๋ยชั่งกิโลกรัมขายแทนการซื้อยกกระสอบ เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 20 บาท ไปจนถึง 25 บาท ซึ่งอยู่กับสูตรของปุ๋ย เช่น สูตร 15-15-15 อยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท ยูเรีย สูตร 40-0-0 ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาทเช่นกัน แต่ถ้าเป็นสูตร 30-0-0 หรือ 21-0-0 ก็จะประหยัดลงมาอีก ซึ่งจะเรียกว่าปุ๋ยน้ำตาลทราย ใครที่งบน้อยสามารถเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้ทดแทนได้
ซึ่งช่วงนี้มีชาวนามาซื้อปุ๋ยแบ่งขายแบบนี้ไปใช้กันเยอะมากขึ้นเพราะต้องการจำกัดต้นทุน และบางรายก็ทำอาชีพเสริมอย่างเช่นปลูกผัก ก็มาซื้อปุ๋ยแบ่งกิโลนี้ไปใช้ด้วยเหมือนกัน
นอกจากนี้ยังปรับลดราคาปุ๋ยยาให้กับเกษตรกรที่ซื้อในปริมาณมากๆ อย่างเช่น 10 ไร่ จากเดิมขายที่ 980-1,000 บาท ตอนนี้ปรับลดให้เหลือ 750 บาท หรือ 45 ไร่ เหลือ 980 บาท ซึ่งจะได้ยาเคมีไปครบชุดเลย แม้ทางร้านจะได้กำไรลดน้อยลงไปแต่ก็ยังถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือชาวนาได้บ้าง
จากการสอบถามเกษตรกรที่เดินทางมาซื้อปุ๋ยแบบชั่งกิโลขาย เปิดเผยว่า ตอนนี้ทำนากันลำบากมาก เพราะต้องสู้กับต้นทุนที่สูงขึ้นทุกอย่าง พอรู้ว่ามีร้านที่แบ่งซื้อปุ๋ยได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะช่วยให้ซื้อได้ตามที่ต้องการ ไม่ต้องซื้อยกลูกแบบที่ผ่านมา และยังสามารถซื้อปุ๋ยสูตรอื่นหรือยี่ห้ออื่นไปทดลองได้ด้วย เพราะตอนนี้ชาวนาต้องมาเจอกับราคารับซื้อข้าวที่ตกต่ำลงมาก บางรายเปิดเผยว่า ตั้งแต่ทำนามาพึ่งเคยเจอกับราคาข้าวตกมากขนาดนี้ อยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะชาวนาเดือดร้อนกันมาก