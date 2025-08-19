ชาวนาชัยนาทครวญ ราคาข้าวตกต่ำ เหลือตันละ 6,000 ไม่มีกำไร ต้องหารายได้ – บางส่วนเล็งเลิกนา หันปลูกถั่วแทน

ชัยนาท – ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำต่อเนื่อง เหลือตันละเพียง 5,000–6,000 บาท ทำชาวนาหลายพื้นที่เดือดร้อนหนัก ขายข้าวแทบไม่เหลือกำไร บางรายต้องออกหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างทำงานอื่นประคองครอบครัว ขณะที่บางส่วนเตรียมเลิกทำนา หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน
ในพื้นที่ จ.ชัยนาท พบว่าชาวนาหลายครอบครัวได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ หนึ่งในนั้นคือ นายอำนาจ เอมสิงห์ อายุ 60 ปี ชาวนา ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท ที่ต้องออกไปรับจ้างตัดข้าวดีดในนาข้าวต่างพื้นที่ เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว หลังรายได้จากการทำนาไม่พอค่าใช้จ่าย
นายอำนาจ เปิดเผยว่า ตนปลูกข้าวพันธุ์ กข.85 จำนวน 10 ไร่ เมื่อช่วงวันพ่อที่ผ่านมา และเพิ่งเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 10 ตัน ขายข้าวได้ตันละ 6,100 บาท รวมเป็นเงิน 61,000 บาท แต่เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วเหลือเพียงเท่าทุน ไม่ได้กำไรแต่อย่างใด ทำให้ต้องออกไปรับจ้างตัดข้าวดีดในแปลงนาอื่น โดยมีค่าจ้างไร่ละ 200 บาท หากทำงานได้มากในแต่ละวัน จะมีรายได้เพิ่ม 1,000–1,500 บาท ช่วยประคองครอบครัวไปได้ในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำ
“ตอนนี้อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องราคาข้าว ขอแค่ขยับขึ้นมาตันละ 8,000 บาท ก็ยังพออยู่ได้ แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้คงต้องเลิกทำนาไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ตอนนี้ผมแบ่งที่ดอน 5 ไร่ เตรียมปลูกถั่วลิสงแล้ว” นายอำนาจ กล่าว
ทั้งนี้ ชาวนาในหลายจังหวัดภาคกลางเริ่มปรับตัวด้วยการหันไปปลูกพืชที่ต้นทุนต่ำกว่าและขายได้ราคาดีกว่า หลังราคาข้าวไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว