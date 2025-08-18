โจรชิงทองกลางโลตัสตาก จังหวะโป๊ะบ๊ะเจอตำรวจสายตรวจรวบคาห้าง

ตาก - หนุ่มเมืองตากก่อเหตุชิงทองกลางห้างโลตัส โชคไม่เข้าข้าง พนง.เห็นท่าทางมีพิรุธแจ้ง รปภ.เฝ้าระวังไว้แล้วไม่พอ จังหวะคว้าสร้อยทองเผ่นออกจากร้าน จังหวะโบ๊ะบ๊ะเจอ ตร.สายตรวจ ซ้ำอีก โดนตะครุบตัวทันทีทันควัน อ้างไม่มีเงินใช้
นี่เป็นภาพขณะคนร้ายรูปร่างสูงดำตัวใหญ่ เข้าชิงทองที่ห้างทองหวังโต๊ะกัง สาขาจาก ในห้างโลตัสสาขาตาก อ.เมืองตาก เมื่อ 19.09 น.ที่ผ่านมา(18 ส.ค.68) โดยทำทีมาขอซื้อทอง ท่าทางดูมีพิรุธ ระหว่างนั้นพนักงานของร้าน จึงกระซิบส่งสัญญาณให้พนักงานอีกคนกดสัญญาณแจ้งรปภ.ไว้ก่อน
ขณะที่คนร้ายขอดูทองเส้นเล็กก่อนขยับขึ้นมาเส้นละ 1 บาท จากนั้นทำท่าถอยหลังแล้ววิ่งหนี พนักงานร้านทอง เห็นท่าไม่ดีจึงร้องขอความช่วยเหลือจาก รปภ.จับตัว เป็นจังหวะพอดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองตาก เข้ามาในห้างฯ อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ จึงวิ่งไล่ตามตะครุบตัวได้ในทันที
คนร้าย ทราบชื่อภายหลังคือนาย นายธนพล อายุ 28 ปี ชาว ต.ระแหง อ.เมืองตาก ทิ้งทองไว้เส้นละ 1 บาท 1 เส้น เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบมีด ปอกผลไม้ยาว 6 นิ้ว1 เล่มที่พกติดตัวมา
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน เป็น ผกก.สภ.เมืองตาก. ,พ.ต.ท. ปัณณทัต สมบูรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก. ,พ.ต.ท. มนตรี จิตรสิริบูรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตาก และพ.ต.ท.สุรศักดิ์ ด่อนแผ้ว สารวัตรสืบสวน สภ.เมืองตาก พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 50 นาย มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อสมทบกำลังระงับเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ที่ทำการจับกุม เล่าว่า ขณะกำลังออกตรวจเพื่อป้องกันเหตุภายในห้างโลตัส สาขาตาก อยู่นั้น และกำลังตรวจอยู่ที่ร้านทองเยาวราช ได้ยินเสียง น.ส.อรชุดา สุขหล้า พนักงานของร้าน ผู้เสียหาย ร้องตะโกนว่า..“ช่วยด้วย มีคนปล้นทอง”
สายตรวจฯ ที่กำลังตรวจอยู่ใกล้เคียง จึงรีบวิ่งมาดู พบนายธนพล ผู้ต้องหา กำลังวิ่งออกจากร้านทองหวังโต๊ะกัง ที่เกิดเหตุ และสามารถควบคุมตัวไว้ได้ โดยพบสร้อยทองทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท ราคา 53,350 บาท (ทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย) หล่นร่วงอยู่ที่บริเวณร้านแว่นท็อปเจริญ ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ 15 เมตร ผู้ต้องหารับว่าเป็นสร้อยคอทองคำ ที่ฉกฉวยเอาจากร้านทองหวังโต๊ะกังฯ จริง
จากการตรวจค้นพบมีดปลอกผลไม้ ยาว 20 ซม.อยู่ในกระเป๋าหนังสีดำที่ผู้ต่องหาสะพายอยู่ด้วย ผู้ต้องหารับว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน-ดำ ทะเบียน กมย-932 สุโขทัย เพื่อมาก่อเหตุในครั้งนี้ โดยจอดอยู่ที่บริเวณประตูทางออกของห้างโลตัสฯ จึงยึดไว้เป็นของกลาง
สอบถามผู้เสียหาย ทราบว่า ผู้ต้องหาได้มาที่ร้านทองหวังโต๊ะกังฯ แจ้งว่าจะขอซื้อสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จากร้านทองหวังโต๊ะกังฯ และขอดูสร้อยคอทองคำ ผู้เสียหายจึงนำสร้อยคอทองคำมาให้ตรวจสอบดู ขณะที่ผู้เสียหายเผลอ ผู้ต้องหาได้ฉกฉวยสร้อยคอทองคำ ออกไปจากร้านทองหวังโต๊ะกังฯ ที่เกิดเหตุ เพื่อจะไปทางประตูทางออกของห้างโลตัส ผู้เสียหายจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจฯ จึงวิ่งติดตามและสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ พร้อมกับตรวจยึดสร้อยคอทองคำ ของกลางและตรวจยึดรถฯ ที่นำมาใช้ก่อเหตุครั้งนี้ได้
นายธนพล คนร้ายบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาก่อเหตุ แต่เนื่องจากไม่มีเงินใช้ ไม่รู้ทำยังไง ก็เลยคิดจะชิงทองเพื่อขายเอาเงินไปใช้ แต่ก็โชคร้าย ยังไม่ทันจะวิ่งหนีพ้นหน้าร้านก็เห็นตำรวจวิ่งเข้ามา ตนคิดอย่างเดียวจะต้องหนีให้รอดแต่ก็ไปได้ไม่พ้นประตูห้างฯ โดนตำรวจตะปบตัว ส่วนมีดที่อยู่ในกระเป๋าก็พกประจำอยู่แล้วและไม่ได้ควักออกมาใช้ในการก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง แจ้งข้อหา"วิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปฯ "(ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท)ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป