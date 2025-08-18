เปิดใจ 2 หนุ่มน้อยไวรัลสองล้อรักข้ามภาค ขี่มอ’ไซค์จากลานกระบือไปหาสาวบุรีรัมย์ดันน้ำมันหมด

กำแพงเพชร - เปิดอกสองหนุ่มน้อยลานกระบือ ผู้สร้างตำนานสองล้อรักข้ามภาค พากันควบมอเตอร์ไซค์จากกำแพงเพชรไปหาสาวประโคนชัย แต่ถึงนางรองน้ำมันหมด แบตฯ มือถือเกลี้ยง ก่อนพลเมืองดี กู้ภัยตร.จะช่วยทั้งให้ที่นอน เงินค่าเดินทาง ล่าสุดกลับถึงบ้านปลอดภัย ขอบคุณทุกความช่วยเหลือและห่วงใย
กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาและให้กำลังใจกันล้นหลาม กรณีสองหนุ่มน้อยชาวอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร คุยกับสาวประโคนชัย บุรีรัมย์ ผ่านโซเชียลฯก่อนตัดสินใจจับจีพีเอสขี่รถจักรยานยนต์จากจังหวัดกำแพงเพชรไปหาสาวที่ประโคนชัย แต่ดันหลงทางน้ำมันหมดที่นางรอง แถมสาวปิดเครื่องหนี ตังค์ก็หมดแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็หมด
โชคดีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นางรองเปิดห้องประชุมให้นอนบนโรงพัก พักผ่อนรอเช้าค่อยออกเดินทางกลับบ้าน รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากกู้ภัยสยามและตำรวจ สภ.นางรองเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมกับประสานผู้ปกครองให้ทราบก่อนเดินทางกลับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหร่ายการ้อง หมู่ 1 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แสนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอลานกระบือ นายก อบต.ประชาสุขสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อไปพบพูดคุยกับนายปอย อายุ 15 ปี คนขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนจากลานกระบือไปหาสาวประโคนชัย
นายปอยเล่าให้ฟังพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะว่า เพื่อนได้นัดกับตนให้พาไปหาแฟน ตนก็ตัดสินใจไปโดยที่ไม่ได้บอกทางบ้าน โดยขับขี่รถจักรยานยนต์กันไปสองคน ตอนแรกไม่คิดว่าจะไปไกลขนาดนั้น แต่มันทิ้งเพื่อนไม่ได้เลยต้องไปให้ถึง แต่เมื่อไปถึงรถเกิดน้ำมันหมด มือถือแบตฯ หมด แถมยังติดต่อกับแฟนเพื่อนไม่ได้อีก โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาสอบถามและประสานกู้ภัย ตำรวจให้การช่วยเหลือค่ารถกลับบ้านตามที่เป็นข่าว
ส่วนที่ชาวบ้านตกใจและสงสัยว่าตนเป็นไส้ศึกหรือคนเขมรนั้นตนก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาคิดแบบนั้น แต่พอตนไปส่องกระจกสภาพตนตอนนั้นเหมือนจริงๆ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณพลังโซเชียลที่ส่วนใหญ่ห่วงใยและให้กำลังใจ
ด้านครอบครัวก็ตกใจ เมื่อผู้เป็นหลานหายออกจากบ้านไปไกลรู้สึกใจแป้วคิดอะไรไปต่างๆ นานา แต่พอหลานกลับมาก็ดีใจจนหัวเราะใส่หลาน แต่ก็เตือนว่าอย่าทำแบบนี้กันอีก
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกศกาศสร ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ เพื่อไปพบกับนายเฟ็กส์ อายุ 17 ปี ที่ชวนเพื่อนเดินทางไปหาแฟนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เป็นยายและญาติๆ มานั่งพูดคุยให้กำลังใจกันบริเวณหน้าบ้าน
หนุ่มเฟ็กส์เปิดใจว่า ตนกับหญิงสาวคนดังกล่าวคุยกันทางโซเชียลมาระยะหนึ่งแล้ว โดยตนเป็นคนบอกว่าจะไปหาแฟนจึงได้ชวนเพื่อนไป ก็ขี่รถกันไปตามปกติ แต่เมื่อไปถึงอำเภอนางรอง น้ำมันรถดันหมดจึงไปต่อไม่ได้ ส่วนแฟนตนที่ติดต่อไม่ได้เพราะแบตฯ มือถือหมด เมื่อขอชาร์จแบตฯ ก็ได้คุยกันแฟนตนก็ร้องไห้ขอโทษ อย่างไรก็ตาม จากนี้ตนจะคิดให้มากกว่านี้ต้องขอโทษครอบครัว ขอโทษทุกคนที่ทำให้เป็นห่วง และขอบคุณทุกความช่วยเหลือทุกความห่วงใยที่มีให้
ด้านครอบครัวไม่ได้ตำหนิต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งที่เด็กๆ ทำไปด้วยวัย และให้อภัยพร้อมอบรมไม่ให้ทำแบบนี้อีก วันนี้เด็กๆ เดินทางกลับมาปลอดภัยก็ดีใจแล้ว