เผยนาทีจับพระลาดยาวพรอดรักหญิงสูงวัยคากุฎิ จนต้องล้อมจับ-โดดถีบ-ไล่สึกกลางพรรษาอีกราย

นครสวรรค์ -ศรัทธาทนไม่ไหวโดดถีบไป 1 ที-รุมจับสึกกลางดึกระหว่างพรรษา..หลังเห็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพื้นที่ลาดยาว พาสีกาวัยเกือบ 60 เข้ากุฏิกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเต็มตา พอล้อมจับกลางดึกยังปฏิเสธเสียงแข็ง จนเกิดจังหวะพีคสาวสูงวัยเปลือยกายออกจากห้องวิ่งเข้าห้องน้ำ
ชาวบ้านศรัทธาวัดเนินม่วง หมู่ 7 บ้านเนินม่วง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ได้พากันมาล้อมจับพระนเรศ เปสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดเนินม่วง เมื่อค่ำวันที่ 15 ส.ค.68 หลังพบพาสีกาเข้ากุฏิ ซึ่งมีการต่อว่าพระนเรศอย่างรุนแรง พร้อมกดดันให้ลาสิกขา แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธเสียงแข็ง จึงทำให้อดีตผู้ใหญ่บ้านควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ถึงกับใช้เท้าถีบพระจนเซ
ระหว่างนั้น ชาวบ้านยิ่งตกตะลึงขึ้นไปอีก เมื่อเห็นสีกา เป็นหญิงสูงวัยเดินออกจากห้องน้ำกุฏิในสภาพเปลือยกาย จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำผ้าขนหนูสีเหลืองมาช่วยปกปิด ก่อนที่หญิงรายดังกล่าวจะเดินกลับเข้ามายืนเคียงข้างพระนเรศ ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดเนินม่วง เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น นายประเมิน นนทพา อดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เล่าว่า พระนเรศเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพียงปีกว่าๆ แต่ที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ไม่ค่อยชอบพฤติกรรมอยู่แล้ว เนื่องจากเห็นความไม่ค่อยเหมาะสมหลายอย่าง ประกอบกับในช่วงหลังๆ ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่ามีสีกาเข้ามาหาพระที่กุฏิบ่อยครั้ง จึงทำให้เป็นที่ติฉินนินทามาตลอด แต่ก็ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาเสียที
“กระทั่งช่วงค่ำของวันที่ 15 สิงหาฯ ตนเห็นว่ามีสีการายเดิม ที่ชื่อแต๋ว วัย 58 ปี ถีบรถจักรยานเข้ามาภายในวัดก่อนจะหายเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาส จึงรีบไปแอบดูที่หน้าต่างด้านหลังของห้องนอนกุฏิ ก็เห็นภาพของพระกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับสีกาที่หน้าต่าง เหมือนกำลังกลัดมันเตรียมระเบิดศึกกามกัน จึงได้รีบไปแจ้งผู้ใหญ่คนปัจจุบันและตำรวจให้มาล้อมจับคนทั้งคู่”
นายประเมิน เล่าถึงตอนที่ล้อมจับว่า ต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานเป็นชั่วโมงก่อนจะมีชาวบ้านมารวมตัวช่วยกดดัน จนพระต้องยอมมาเปิดประตูก่อนจะเห็นสีกาแต๋ววิ่งปลือยกายออกมาจากห้องนอนเข้าไปหลบอยู่ในแท้งค์น้ำของกุฏิ จึงทำให้ตนถึงกับโมโหเดือดรีบไปต่อว่าพระ บอกให้รีบสึกเพราะหลักฐานชัดคาตา แต่พระกลับปฏิเสธ เลยทำให้โมโหหนัก กระโดดถีบไป 1 ที
สุดท้ายของเรื่องนี้ พระนเรศต้องยอมจำนนต่อหลักฐาน จึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวไปสึกกับเจ้าคณะอำเภอลาดยาว ขณะที่สีกาแต๋ว ก็ถูกชาวบ้านขับไล่ จนเจ้าตัวต้องรีบปั่นจักรยานออกจากวัดกลับไปที่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากวัดมากนัก
เมื่อถามถึงพระหลังจากดำเนินการสึก นายประเมิน ระบุว่า เจ้าตัวยังคงเดินทางกลับมาที่วัดในตอนกลางดึก เพื่อมาเก็บข้าวของเครื่องใช้ โดยมีชาวบ้านคอยเฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งเก็บของเสร็จ จึงขนย้ายไปไว้ในรถเก๋งส่วนตัวก่อนจะขับออกจากวัดไป โดยไม่ทราบว่าไปไหน แต่ในระหว่างขับรถออกไป ก็ถูกชาวบ้านบางส่วน ตามไล่ด่าสาปแช่งจนพ้นออกนอกประตูวัด
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น แม้จะสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับวัด แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมีความศรัทธาอยู่กับวัด และต่างก็รู้สึกดีที่สามารถขับไล่มารศาสนาพ้นวัดออกไปได้ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีการดำเนินการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสองค์ใหม่แต่อย่างใด.