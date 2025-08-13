ชาวสวนแก้วมังกรภูเรือสุดช้ำ! ราคาทรุดหนักรอบ 10 ปี ขายหน้าสวนกิโลฯละ 2 บาท

เลย-ชาวสวนแก้วมังกรอ.ภูเรือโอด! ราคาผลผลิตแก้วมังกรทรุดหนักรอบ 10 ปี เผยราคารับซื้อหน้าสวนแค่ 2 บาทต่อกิโลกรัม ขาดทุนยับตั้งแต่ยังไม่เก็บผลผลิต เผยเกษตรกรหลายราย ยอมไถต้นแก้วมังกรทิ้ง ปรับพื้นที่ไปปลูกยางพาราแทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปีนี้ผลไม้หลายชนิด เผชิญปัญหาราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรหลายภูมิภาคประสบปัญหาขาดทุนจากการเพาะปลูก โดยเฉพาะที่อ.ภูเรือ จ.เลย แหล่งเพาะปลูกแก้วมังกร ปีนี้พบว่าราคาแก้วมังกรตกต่ำเป็นประวัติการณ์ ซึ่งราคาหน้าสวนล่าสุด พบว่าราคาขายหน้าสวนต่อกิโลกรัมไม่ถึง 3 บาท
หากราคาต่ำเท่านี้ก็ไม่มีใครไปเก็บผลผลิตมาขายแล้ว เพราะขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เก็บผลผลิต แต่ก็จำใจต้องขายทั้งที่ราคาไม่ดี เพราะหากทิ้งไว้ผลผลิตจะเน่าเสียภายใน 1 สัปดาห์
นายสมศักดิ์ ทองวัตร เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร ในพื้นที่อำเภอภูเรือ กล่าวว่าสถาณการณ์แก้วมังกรปีนี้ แย่มาก ราคาขายยังไม่พอค่าปุ๋ยเลย ราคาแก้วมังกรเหลือแค่ 2 ถึง 3 บาทต่อกิโลกรัม ถ้ายังไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ ผลไม้ก็จะเน่าเสียหาย ตอนนี้พยายามปรับเรื่องช่องทางการขาย เน้นขายออนไลน์แทน โดยเฉพาะที่สวนของตนนั้น เราปลูกแก้วมังกรแบบปลอดสารเคมี แต่ราคาขายกลับขายในราคาเท่ากับปลูกแบบทั่วไปที่ใช้สารเคมี
เกษตรกรปลูกแก้วมังกร รู้สึกเหนื่อยมากในปีนี้ ขายผลผลิตแล้วจะพอค่าปุ๋ยหรือเปล่า ซึ่งราคาขายแก้วมังกรหน้าสวนส่งให้พ่อค้า มารับที่อำเภอภูเรือ จะขายได้แค่กิโลกรัมละ 2-4 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามช่องทางออเดอร์ทางออนไลน์ อาจจะขายได้ถึง 30-35 บาทต่อกิโลกรัม แต่ต้องเป็นลูกสวย คัดอย่างดี และที่สำคัญต้องปลอดสารเคมี
ทั้งนี้ชาวสวนแก้วมังกรจะมีลูกค้าประจํา และลูกค้าจร แต่ปีนี้ผลผลิตออกมาเยอะมาก จึงไม่สามารถระบายผลผลิตทัน ตอนนี้เกษตรกรได้นำผลแก้วมังกรไปทิ้ง บาส่วนนำไปทำปุ๋ยหมัก เพราะในผลแก้วมังกรมีน้ำตาลอยู่ สามารถนำกลับไปหมักทำเป็นปุ๋ยได้ แต่ก็ไม่อยากทำอย่างนั้น ชาวสวนอยากขายผลผลิตมากกว่า จะมีเงินมาใช้
สำหรับข้อดีของแก้วมังกรมันจะออกเป็นรุ่นๆ ซึ่งหากหมดรุ่นนี้ไปแล้ว ต้องรอผลผลิตรุ่นต่อไป แต่สิ่งที่คาดไม่ถึง คือราคาจะตกต่ำแบบนี้อีกหรือไม่ ในอีกประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้า ที่สำคัญพบว่า มีชาวสวนบางราย ยอมไถพื้นที่ปลูกแก้วมังกรทิ้งไปแล้วหลายร้อยไร่ เพื่อเตรียมพื้นที่ไปปลูกยางพาราแทน เพราะไม่ทนกับสถานการณ์ราคาที่ไม่แน่นอน ซึ่งราคาตกต่ำมา 1-2 ปีแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ปลูกแก้วมังกร ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 7,500 ไร่ ผลผลิต่อปีประมาณ 3,3750 ตัน/ปี มีชาวบ้านปลูกกว่า 1,310 ครัวเรือน