ฉาวอีก!ตร.ออกตรวจเหตุเจอเก๋งจอดข้างทางพระทำอะไรไม่รู้อยู่ในรถกับสีกา

สกลนคร-ช่วงนี้ฉาวโฉ่ไม่เว้นวันแซงวงการสีกากีไปหลายขุมแล้ว ล่าสุดวงการผ้าเหลืองงามหน้าอีก ตำรวจ สภ.ขมิ้นพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดริมทาง ตรวจพบพระภิกษุวัย 51 ปีคลุกอยู่ในรถกับสีกาแบบสองต่อสอง ซ้ำตรวจสอบรถยนต์พบเป็นรถสวมทะเบียน
มีรายงานข่าวว่า วันที่ 12 ส.ค. 2568 เวลาประมาณ 12.00 น.ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ขมิ้น ได้ออกตรวจพื้นที่ในเขตคลองบ้านพาน หมู่ 8 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้พบรถยนต์ต้องสงสัย ฮอนด้าซิตี้ สีดำ ทะเบียนฟ้า นข 5157 สกลนคร จอดอยู่ข้างทาง โดยลักษณะป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามประเภทรถ จึงเข้าไปตรวจสอบพบเป็นพระสงฆ์กำลังอยู่กับสีกาภายในรถ 2 ต่อ 2 ความสัมพันธ์นั้นถึงขั้นไหนยังไม่ทราบ
จากการสอบถามทราบฉายาพระต่อมา คือ พระชัยณรงค์ มนตชาโต อายุ 53 ปี สังกัด วัดแห่งหนึ่ง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ม.2 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร จึงเชิญตัวไปยังวัดใกล้เคียง เขต ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อทำพิธีลาสิกขาและนำตัวมาตรวจปัสสาวะผลไม่พบสารเสพติด
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารการถือครองรถยนต์คันดังกล่าวที่พระชัยณรงค์เเละสีกานั่งอยู่ด้วยกัน เป็นรถที่สวมทะเบียน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป