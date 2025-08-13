(คลิป)ชาวพนมดงรักผวา! เก็บของเตรียมอพยพอีกรอบ ชายแดนตึงเครียดหลังทหารไทยเหยียบระเบิด รร.เลื่อนเปิดไร้กำหนด

สุรินทร์- ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านสุรินทร์ตึงเครียดหนัก หลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดที่ปราสาทตาเมือนธม ชาวบ้านอ.พนมดงรัก ผวาพากันเก็บข้าวของเตรียมพร้อมอพยพอีกรอบและเฝ้าติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนและภาครัฐใกล้ชิด ส่วนโรงเรียนใน อ.พนมดงรัก เลื่อนเปิดเรียนต่อไม่มีกำหนด พื้นที่อื่นอยู่ที่ดุลยพินิจของ ผอ.
วันนี้ ( 13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มคลี่คลายลงจากการเจรจาหยุดยิง แต่กลับมาตึงเครียดอกครั้ง หลังเกิดเหตุทหารพรานไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาลักลอบวางไว้ ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ขณะลาดตระเวนตามช่องทางเดิม ที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อเช้าวานนี้ ( 12 ส.ค.)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวล และหวาดระแวง ต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เกรงว่าจะเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รอบ 2 ขึ้น แม้เพิ่งจะกลับจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเข้ามาพักอาศัยในบ้านเรือนของตัวเองได้เพียงไม่กี่วัน โดยชาวบ้านในตำบลตาเมียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ใกล้ พื้นที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย ชายแดนไทย-กัมพูชา มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดออกมาอย่างต่อเนื่อง และต้องเฝ้าติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนและภาครัฐอย่างใกล้ชิด
หลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มี ผู้สูงอายุ และเด็กลูกหลาน ต้องช่วยเก็บสัมภาระที่สำคัญ ข้าวของเครื่องใช้ที่สำคัญ ขึ้นไว้บนรถยนต์ เตรียมเดินทางอพยพได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์สู้รบขึ้น รวมไปถึงบางคนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน จุดธูปเทียนบอกกล่าวขอให้คุ้มครองหมู่บ้านและชาวบ้าน พร้อมขอให้ช่วยปกปักษ์รักษาทหารแนวหน้าของไทยให้ปลอดภัยทุกนาย
โดยชาวบ้านบอกว่า สถานการณ์ไม่เป็นปกติเลย ขณะนี้ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา และนอนไม่หลับ ต้องติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้นำชุมชนทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด รอฟังเสียงระเบิดและการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่ชาวบ้านโคกสูง ตำบลบักได อ.พนมดงรัก ที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งทั่วไป บอกว่า ได้อพยพออกไปตั้งแต่วันแรกของการปะทะคือวันที่ 24 ก.ค. เป็นเวลา 15-16 วัน ต้องสูญเสียรายได้ในการค้าขายในแต่ละวัน และเพิ่งได้มาเปิดร้านได้ไม่กี่วัน วันนี้ต้องมาคอยหวาดผวา เตรียมพร้อมอพยพอีกแล้ว
ขณะที่ โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอชายแดน จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง อ.สังขะ และ อ.บัวเชด ที่มีกำหนดเปิดเรียนวันแรกวันนี้ ( 13 ส.ค.) หลังต้องปิดโรงเรียน จากเหตุการณ์ไม่สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. เป็นต้น จนมีการเจรจาหยุดยิง แต่ล่าสุดพบว่า โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก ได้มีการแจ้งเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีกครั้ง และให้มีการเรียนออนไลน์แทน ส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆ ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของ ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่ง