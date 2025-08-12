xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์- ผู้นำชุมชน และชาวบ้านผูกแขนเรียกขวัญให้กำลังใจยายวัย 78 ชาว อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หลังทราบข่าวร้าย ลูกชายทหารพราน เหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ ขาซ้ายขาด ภูมิใจทั้งน้ำตาลูกชายได้ปกป้องแผ่นดิน เผยเมื่อปี 54เคยถูกสะเก็ดระเบิดมาแล้วแต่เคราะห์ดีที่โดนหมวกกันน็อกจึงรอดมาได้ ส่วนลูกชายคนโตเป็นทหารและเสียชีวิตไปแล้ว

วันนี้ (12 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่บ้านเลขที่ 489 หมู่ 1 บ้านโคกไม้แดง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ สิบเอกธีรพล เพียขันที อายุ 47 ปี สังกัดทหารพรานจู่โจมที่ 2610 ได้เหยียบกับระเบิดขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ปีกขวาของปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จนทำให้ขาข้างซ้ายขาด และมีบาดแผลที่ต้นขาขวา ขณะนี้รักษาตัวที่โรงยาบาล จ.สุรินทร์


ได้มีผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต่างพากันนำด้ายสายสิญจน์ ไปผูกแขนเรียกขวัญ นางสาคร เพียขันที อายุ 78 ปี ซึ่งเป็นแม่ของสิบเอกธีรพล ทหารพรานที่เหยียบกับระเบิดขาขาดเพื่อให้กำลังใจ เพราะนางสาคร ยังรู้สึกช็อกหลังทราบข่าวของลูกชาย


นางสาคร เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า ลูกชายเพิ่งกลับมาบ้าน เมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 เพื่อเอารถยนต์มาจอดไว้ที่บ้าน ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาบรรทม จ.สุรินทร์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับแม่เสมอ ไม่คาดคิดว่าวันนี้จะได้รับข่าวร้าย รู้สึกตกใจที่ลูกชายได้รับบาดเจ็บต้องสูญเสียขา แต่ก็ภูมิใจที่ลูกชายได้ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน ซึ่งครอบครัวตนเองมีลูกชายที่เป็นทหาร 2 คน คือ ลูกชายคนโต ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว และคนที่สองคือ ส.อ.ธีรพล ก็มาสูญเสียขา จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อปี 2554 ตอนที่มีการปะทะกัน ส.อ.ธีรพล ก็เคยถูกสะเก็ดระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้นโชคดีที่สะเก็ดระเบิดกระเด็นโดนหมวกกันน็อกจึงรอดชีวิตมาได้


ด้วยความเป็นห่วงลูกชายตอนไปปฏิบัติหน้าที่แม่ก็ได้เอาฟัน และชายผ้าถุง ให้ลูกพกติดตัวไปด้วยตามความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองลูกจากภัยอันตรายต่างๆ ได้ ตอนนี้ก็ภาวนาขอให้ลูกชายปลอดภัย

นอกจากนี้ หน่วยกู้ภัยฮุก 31 อำเภอละหานทราย ก็ได้นำข้าวสารและอาหารแห้งมามอบให้ครอบครัว ของสิบเอกธีรพล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วย









ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน
ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน
ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน
ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน
ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น