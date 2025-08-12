ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ! แม่วัย 78 ทหารพรานเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด เผยภูมิใจลูกชายปกป้องแผ่นดิน

บุรีรัมย์- ผู้นำชุมชน และชาวบ้านผูกแขนเรียกขวัญให้กำลังใจยายวัย 78 ชาว อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หลังทราบข่าวร้าย ลูกชายทหารพราน เหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ ขาซ้ายขาด ภูมิใจทั้งน้ำตาลูกชายได้ปกป้องแผ่นดิน เผยเมื่อปี 54เคยถูกสะเก็ดระเบิดมาแล้วแต่เคราะห์ดีที่โดนหมวกกันน็อกจึงรอดมาได้ ส่วนลูกชายคนโตเป็นทหารและเสียชีวิตไปแล้ว
วันนี้ (12 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่บ้านเลขที่ 489 หมู่ 1 บ้านโคกไม้แดง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ สิบเอกธีรพล เพียขันที อายุ 47 ปี สังกัดทหารพรานจู่โจมที่ 2610 ได้เหยียบกับระเบิดขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ปีกขวาของปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จนทำให้ขาข้างซ้ายขาด และมีบาดแผลที่ต้นขาขวา ขณะนี้รักษาตัวที่โรงยาบาล จ.สุรินทร์
ได้มีผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต่างพากันนำด้ายสายสิญจน์ ไปผูกแขนเรียกขวัญ นางสาคร เพียขันที อายุ 78 ปี ซึ่งเป็นแม่ของสิบเอกธีรพล ทหารพรานที่เหยียบกับระเบิดขาขาดเพื่อให้กำลังใจ เพราะนางสาคร ยังรู้สึกช็อกหลังทราบข่าวของลูกชาย
นางสาคร เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า ลูกชายเพิ่งกลับมาบ้าน เมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 เพื่อเอารถยนต์มาจอดไว้ที่บ้าน ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาบรรทม จ.สุรินทร์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับแม่เสมอ ไม่คาดคิดว่าวันนี้จะได้รับข่าวร้าย รู้สึกตกใจที่ลูกชายได้รับบาดเจ็บต้องสูญเสียขา แต่ก็ภูมิใจที่ลูกชายได้ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน ซึ่งครอบครัวตนเองมีลูกชายที่เป็นทหาร 2 คน คือ ลูกชายคนโต ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว และคนที่สองคือ ส.อ.ธีรพล ก็มาสูญเสียขา จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อปี 2554 ตอนที่มีการปะทะกัน ส.อ.ธีรพล ก็เคยถูกสะเก็ดระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้นโชคดีที่สะเก็ดระเบิดกระเด็นโดนหมวกกันน็อกจึงรอดชีวิตมาได้
ด้วยความเป็นห่วงลูกชายตอนไปปฏิบัติหน้าที่แม่ก็ได้เอาฟัน และชายผ้าถุง ให้ลูกพกติดตัวไปด้วยตามความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองลูกจากภัยอันตรายต่างๆ ได้ ตอนนี้ก็ภาวนาขอให้ลูกชายปลอดภัย
นอกจากนี้ หน่วยกู้ภัยฮุก 31 อำเภอละหานทราย ก็ได้นำข้าวสารและอาหารแห้งมามอบให้ครอบครัว ของสิบเอกธีรพล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วย