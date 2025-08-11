นทท.ไทย-ต่างชาติแห่เที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลกบุรีรัมย์ คาดเงินสะพัดกว่า10ล้าน

บุรีรัมย์- นทท.ทั้งไทย-ต่างชาติ แห่เที่ยวงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8 ที่บุรีรัมย์ คาดยอดเงินสะพัดกว่า 10 ล้าน ชมสีสันการแข่งขันกินลูกชิ้นชิงแชมป์โลก เสียบลูกชิ้นเร็ว ประกวดร้านลูกชิ้นและน้ำจิ้มรสเด็ดยอดนิยม
วันนี้ (11 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา นายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8” ที่ ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายภาคเอกชน และผู้ประกอบการ จัดขึ้น ณ ซอยพิทักษ์ ถนนรมย์บุรี ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และวิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”
การจัดเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลกครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และต่อเนื่องตลอดปี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม กระตุ้นการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน สร้างกิจกรรมใหม่ให้โครงการน่าสนใจ
โดยภายในงานได้มีผู้ประกอบการร้านลูกชิ้นยืนกิน ที่ขึ้นชื่อและเคยได้รับรางวัลการันตีมากมาย จากทั้ง 23 อำเภอ มาร่วมออกร้านจำหน่ายลูกชิ้นยืนกินกว่า 20 ร้าน ประกวดสุดยอดร้านลูกชิ้นและน้ำจิ้มยอดนิยมแห่งปี 2568 , แข่งขันกินลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ประเภท “แชมป์ลูกชิ้นยืนกินเซราะกราว ประเภท “แชมป์ลูกชิ้นยืนกินมาม๊าแอนด์แฟมิลี่” , แข่งขันเสียบลูกชิ้น การแสดงและกิจกรรมจากศิลปินอีกมากมาย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2568
โดยบรรยากาศวันแรกได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สนใจมาเที่ยวงาน เลือกซื้อลูกชิ้นยืนกินทั้งยืนกินภายในงาน และซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านอย่างคึกคัก คาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
นายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลกครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเป็นการกระตุ้นการจำหน่ายลูกชิ้นยืนกิน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และโด่งดังไปทั่วโลก ผ่านการโปรโมทของศิลปินดังระดับโลกอย่าง “ลิซ่า แบล็กพิงค์” ทำให้ลูกชิ้นยืนกินซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินสะพัดหลายล้านบาท
“จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดมาเที่ยวงาน เลือกซื้อลูกชิ้นไปรับประทาน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะ คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีเงินสะพัดหลายล้านบาท” นายจำเริญ กล่าว ในตอนท้าย