ส.ว.ลงพื้นที่บ้านกรวด เยี่ยมผู้ประสบเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา มอบเงินช่วยเหลือ-รับฟังปัญหาท่องเที่ยว

ส.ว.ลงพื้นที่ชายแดนบุรีรัมย์ เยี่ยมผู้ประสบเหตุปะทะไทย–กัมพูชาเผยประชาชนกว่า 4 หมื่นคนได้รับผลกระทบ บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย มอบเงินช่วยเหลือ-รับฟังปัญหา พร้อมหาทางเยียวยาเศรษฐกิจท่องเที่ยว
วันนี้( 8 สิงหาคม 2568 )คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายพรเพิ่ม ทองศรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมี นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่
ข้อมูลระบุว่า อำเภอบ้านกรวดมี 9 ตำบล 118 หมู่บ้าน ประชากร 76,725 คน 24,330 ครัวเรือน เหตุปะทะตั้งแต่ 24–28 ก.ค. 2568 ทำให้ประชาชนต้องอพยพ 29,672 คน และมี 11,666 คนไม่ประสงค์อพยพ รวมผู้ประสบภัย 41,338 คน ตรวจพบลูกกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่ 251 ลูก มีผู้บาดเจ็บ 3 คน บ้านเสียหาย 6 หลัง รถยนต์เสียหาย 2 คัน วัวตาย 2 ตัว บาดเจ็บ 1 ตัว
คณะ ส.ว.ชื่นชมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เตรียมพร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำจะเป็นสื่อกลางประสานหน่วยงานเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ผู้สูญเสียสัตว์เลี้ยง 2 ราย และเจ้าของบ้านเสียหาย 7 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนั้นคณะฯได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู และหมู่บ้านโคกงิ้ว ตำบลบ้านกรวด ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนที่เสียหายจากสะเก็ดระเบิด และเยี่ยมชมหลุมหลบภัยที่หน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมจัดทำเพื่อมอบให้ประชาชนใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในโอกาสนี้ คณะ ส.ว.ได้รับหนังสือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอให้ช่วยประสานงานบรรเทาผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา