(คลิป)แทบช็อก! เจ้าของรถพบรูปริศนาที่ประตูรถ เปิดวงจรปิดพบลูกปืนใหญ่เขมรตกใกล้บ้านแค่ 100 เมตร

สุรินทร์- เปิดกล้องวงจรปิดแทบช็อก เจ้าของรถชาว อ.พนมดงรัก สุรินทร์ พบรูปริศนาที่ขอบประตูรถ ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดสุดตกใจ พบกระสุนปืนใหญ่เขมรตกห่างบ้านแค่ 100 เมตร ชี้อันตรายมากแม้ล่าสุดสถานการณ์จะคลี่คลายหยุดยิง แต่ไว้ใจเขมรไม่ได้ ต้องระมัดระวังตลอดเวลา
วันนี้ ( 9 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิภัทธ์ ธนธัญญทรัพย์ อายุ 47 ปี ชาวตำบลจีกแดก อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางไปนำรถกระบะที่นำไปฝากไว้ที่บ้านญาติ ที่อยู่ในหมู่บ้านจีดแดก หมู่บ้านเดียวกัน กลับมาไว้ที่บ้าน เนื่องจากทางจังหวัดฯ ได้ประกาศ ว่าสถานการณ์ชายแดนคลี่คลาย ให้ประชาชนชาวอำเภอพนมดงรักกลับเข้าบ้านได้แล้ว แต่พอไปรับรถยนต์พบมีรูปริศนาที่ขอบประตูรถ พอกลับมาถึงบ้านจึงได้มาเปิดกล้องวงจรปิดดู จึงพบว่า เป็นรูจากสะเก็ดปืนใหญ่ ของฝั่งเขมรที่ยิงมาตกข้างโรงจอดรถ ซึ่งห่างบ้านไปเพียงประมาณ 100 เมตร
นายอิทธิภัทธ์ ธนธัญญทรัพย์ เล่าว่า หลังเกิดเหตุปะทะที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ตนและครอบครัวได้อพยพไปอยู่กับญาติแต่เนื่องจากรถยนต์มีหลายคัน รถคันนี้จึงยังไม่ได้นำออกจากบ้าน จนกระทั่งวันที่ 25 ก.ค. ในช่วงเย็นมีชาวบ้านแจ้งว่ามีลูกกระสุนปืนใหญ่ตกแถวบริเวณบ้านหลายลูก ตนจึงรีบมานำรถยนต์คันนี้ออกไปจากบ้านแล้วไปฝากไว้ที่บ้านญาติ แต่ก็ไม่ได้สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เพราะช่วงนั้นรีบร้อนเนื่องจากยังมีการปะทะอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่พอเมื่อวานนี้ ไปนำรถจากบ้านญาติกลับมาบ้าน จึงพบว่ามีรูคล้ายรูกระสุนหรือรูสะเก็ดระเบิดที่บริเวณขอบประตูรถ จึงได้มาไล่เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบดูจึงพบว่ามีกระสุนปืนใหญ่ตกไม่ห่างจากที่จอดรถ รู้สึกตกใจมากเพราะไม่คิดว่าลูกกระสุนปืนใหญ่จะตกใกล้ขนาดนี้และถือว่ามันอันตรายมาก วันนี้ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายหยุดกยิง แต่ไว้ใจเขมรไม่ได้ ต้องระมัดระวังตลอดเวลา