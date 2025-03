สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บัณฑิตย่อมจะต้องพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการงาน สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนและส่วนรวม.

มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยการศึกษา ในทุก ๆ ด้าน โดยวางพื้นฐานตามคติพจน์ที่ว่า "การวิจัยนำการพัฒนา" (Research-led Development) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก

เมื่อเวลา 14.28 น.วันนี้ (20 มี.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรีในการนี้ ได้ถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 2 รูป และพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 36 ราย ปริญญาโท จำนวน 31 ราย ปริญญาตรี 1,222 ราย จาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้งและ1 ศูนย์ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมจำนวน 1,291 รายทั้งได้รับความเชื่อถือยกย่อง และความร่วมมือสนับสนุนจากสาธุชนคนดีทุกเมื่อ. กิจการงานที่ทำ ก็จะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุขมั่นคง ทั้งของตนเอง สังคม และประเทศชาติ.จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เช่นเดียวกับที่มีความรู้สูง. ”เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับสากล ดังวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า"มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก" W.E. (Wisdom of the East)