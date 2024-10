ซีพีร่วมภาครัฐและเอกชน ช่วยฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือครอบคลุม 8 จังหวัด

จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยหนักสุดในรอบหลายสิบปีเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้นำทีมผู้บริหารบริษัทในเครือมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และซีพีอาสาลงพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม หน่วยกู้ภัยและอาสาสมัคร เร่งระดมกำลังจากบริษัทในเครือ เช่น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CP AXTRA) ธุรกิจแม็คโคร และโลตัส (Makro - Lotus’s) และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ร่วมร้อยเรียงความดีเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันเครือซีพี และบริษัทในเครือได้เข้าช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 10,000 ครัวเรือน ใน 8 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ผู้ประสบภัย สนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหารให้โรงครัวพระราชทาน และโรงครัวของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้ประสบภัยและเหล่ากู้ภัยจิตอาสา พร้อมส่งทีมซีพีอาสาเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนที่ของผู้ได้ผลกระทบในพื้นที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2567 นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมผู้บริหารและซีพีอาสา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กองทัพบก พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคุณไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม CP ชุดเครื่องนอน และอาหารกล่องปรุงสุก ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สารภี รวมถึงมอบวัตถุดิบจากซีพีเอฟ เช่น ไข่ไก่ หมูสด และไก่สด แก่โรงครัวกิ่งกาชาดเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนายสุภกิต และคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารที่มณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อส่งมอบกำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือชุมชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ นายสุภกิต ยังได้นำทีมผู้บริหารและซีพีอาสาลงพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ สนับสนุนชุดถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์ซีพี ได้แก่ ข้าวสารตราฉัตร ข้าวตรา FIVE STAR วัตถุดิบอาหารสด ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ให้ 2 โรงครัว ได้เเก่ โรงครัวพระราชทาน สนาม ร.17 พัน.3 ในพระองค์ และโรงครัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้สำหรับทำอาหารนำไปแจกประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ขณะที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เร่งนำทีมผู้บริหารและทีมงานซีพีอาสาลงพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 4.6 ตารางกิโลเมตร โดยประชาชนเกือบ 3,000 ครัวเรือนเดือดร้อนจากฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนทับถมหลายหมู่บ้าน การลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกดินโคลนทับถมจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง โดยให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด นำเครื่องจักร รถแบ็กโฮขนาดเล็ก พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา เข้าร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนร่วมกับ มทบ.37 ซึ่งมีบ้านเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วกว่า 10 หลังนอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของและวัตถุดิบอาหารสดที่จำเป็นให้โรงครัวกิ่งกาชาด โรงครัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และโรงครัวมูลนิธิเพชรเกษม เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยและจิตอาสา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือซีพี ได้แก่ CPF มอบวัตถุดิบของสด CP AXTRA (Makro - Lotus’s) มอบเครื่องปรุงและผัก CP ALL มอบน้ำดื่ม และ CPI มอบข้าวตราฉัตร พร้อมทั้งยังได้ส่งรถโมบาย TRUE เข้าให้บริการสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านการสื่อสาร และยังมอบผ้าห่ม หมอน และมุ้ง ให้ผู้ประสบภัย โดยก่อนหน้านี้ นายศุภชัย ได้ร่วมกิจกรรม “ประสานพลัง ประสานใจ” ที่รัฐบาลจัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือโดยเฉพาะที่ จ.เชียงรายเครือซีพีและบริษัทในเครือยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำตามเจตนารมณ์คนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น CPF สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสดและถุงยังชีพให้โรงครัวต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกให้ผู้ประสบภัย CP ALL สนับสนุนน้ำดื่ม อาหารแห้ง ชุดถุงยังชีพ นอกจากนี้ ยังได้ส่งทีมกู้ภัยเซเว่น ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่โดนน้ำท่วม CP AXTRA (Makro - Lotus’s) สนับสนุนเครื่องปรุงให้โรงครัว และถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่รวมไปถึงยังสนับสนุนผลไม้และอาหารสดให้ปางช้างที่ได้รับผลกระทบ TRUE สนับสนุนรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ละอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ภัยพิบัติ พร้อมมาตรการดูแลลูกค้าขยายวันใช้งานให้ลูกค้าและระงับการตัดสัญญาณ CP Ram และ CPI สนับสนุนอาหารพร้อมทาน ขนมปัง และข้าวสารให้โรงครัว รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป (PCG) และ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด (JerHigh) สนับสนุนอาหารและขนมสำหรับสุนัขและแมว ผ่านทางศูนย์พักพิง และ CPF FEED สนับสนุนอาหารช้างให้มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และปางช้างอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ