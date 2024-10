ทุกภาคส่วนตื่นตัว ร่วม Kick Off นักเรียนขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

วันนี้ (4 ต.ค.) ที่หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off และปล่อยแถวออกตรวจร่วมโครงการ “นักเรียนขอนแก่นปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด” โดยมีนายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, พันเอกยุทธนา มหาวัน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23,นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง.ผอ.สพม.ขอนแก่น, พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น, นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม โดยมีการยืนสงบนิ่ง 1 นาที ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัส นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานีนายศักดา ชัยภัย ผู้อํานายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 8 จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการ Kick off นักเรียน สพฐ.ปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดโดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมจัดทำแผนการออกตรวจร่วม เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดเพื่อยกระดับเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเชิงรุก ลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครอง ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือ และเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องกิจกรรมการ Kick off นักเรียนขอนแก่นปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้ง 15 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค 4, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายทั้ง 15 หน่วยงาน จะร่วมกับพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ของทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจร่วมพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 3 จุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักกับประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเชิงรุก ลดพื้นที่เสี่ยง ลดพฤติกรรมที่อาจเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความสุขด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะใน สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน รอบตัวของเด็กและเยาวชนมีภัยหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันนี้เป็นโครงการที่ดี ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญและร่วมมือกันช่วยกันปกป้องคุ้มครองดูแล เพื่อลดโอกาสเสี่ยงเกิดความไม่ปลอดภัยในทุกมิติ รวมถึงลดปัญหายาเสพติด ให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขขณะที่นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวว่าโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่มีนโยบายเรื่องความปลอดภัยในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านการจราจร ความปลอดภัยด้านยาเสพติด หรือแม้แต่การบูลลี่ของนักเรียน ด้วยกัน โรงเรียนได้ปรับแผนเผชิญเหตุ ดำเนินการตามแผนระเบียบพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรถบัส ที่จะนำลูกๆนักเรียนไปให้มีความปลอดภัยทุกด้าน มีแผนเผชิญเหตุในอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งตอนนี้ได้รับทราบแผนนโยบาย จากท่านรัฐมนตรี ซึ่งให้ชะลอจัดทัศนศึกษาก่อน หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณาถึงความปลอดภัย และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด