(คลิป)ททท.นำเปิดฤดูท่องเที่ยว-วิจิตร@แม่ฮ่องสอนเมืองสิเนหา ปลุกกระแสเที่ยวเหนือ 26.05 ล้านคน-ดันรายได้เข้าเป้า 2 แสนล้าน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อบจ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กฟผ. (ผาบ่อง) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแม่ฮ่องสอน และหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และงาน “วิจิตร @แม่ฮ่องสอน เมืองแสงสิเนหา” ซึ่งจัดต่อเนื่องกันในวันที่ 21-29 กันยายน 2567มีการจัดแสดงแสง 10 จุดทั่วเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรม และสถานที่ จากอดีตถึงปัจจุบันด้วยบรรยากาศ-อารมณ์แสงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ได้แก่ ซุ้มประตูเมืองแม่ฮ่องสอนด้านทิศเหนือ วัดหัวเวียง สวนสาธารณะหนองจองคำ วัดจองคำ- วัดจองกลาง สะพานข้ามลำน้ำแม่ฮ่องสอน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา วัดพระนอน หอนาฬิกา และศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านแสงสี มาประดับให้เกิดภาพที่สวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองเล็ก ๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ตรึงตาตรึงใจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูกาลท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดเสน่ห์วันวานเมืองเหนือแบบร่วมสมัย (Modern North Nostalgia)นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง และงานวิจิตร @แม่ฮ่องสอน เมืองแสงสิเนหา ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มสีสัน และไอเดียใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับแม่ฮ่องสอน ภายใต้นโยบาย IGNITE Tourism Thailand ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub)นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ได้ตั้งเป้าหมายว่าภูมิภาคภาคเหนือจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท และมีผู้เยี่ยมเยือนไม่น้อยกว่า 26.05 ล้านคน-ครั้งภายใต้แนวทางมุ่งเน้นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว Season of North ฤดูนี้ฤดูเหนือ ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวภาคเหนือที่ผสมผสานระหว่าง เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคเหนือสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี (All year round destination)โดยมี 3 แนวทางหลัก ได้แก่ ในช่วงฤดูหนาว (High Season) เน้นกระตุ้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือ ด้วยการผลักดันการเสนอขายสินค้ามูลค่าสูงและกิจกรรมขยายวันพักผ่านการเสนอขายสินค้า Food Fashion และ Wellnessช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน เน้นเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวให้ภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวเดินทางตลอดทั้งปี (All year round destination) ผ่านการนำเสนอสินค้าในเรื่องความเชื่อและความศรัทธาที่สามารถสร้าง Inspiration ในการดำเนินชีวิตผนวกกับสินค้าในช่วง Green Season และการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่ ชูเอกลักษณ์/อัตลักษณ์เมืองน่าเที่ยวในทุกฤดูกาลซึ่งอีกไม่นานภูมิภาคภาคเหนือกำลังเข้าสู่ช่วง High Season แล้ว การจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ถือเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงงานวิจิตร @แม่ฮ่องสอน “เมืองแสงสิเนหา” ระหว่างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2567 ก็จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมโดย ททท. ได้ต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งมอบประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวผ่านการเล่าเรื่อง ด้วยการใช้เทคนิคของแสง สี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการจัดแสดงแสงสุดตระการตาทั้ง 10 จุดแสดง เบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรม และสถานที่ จากอดีตถึงปัจจุบันด้วยบรรยากาศและอารมณ์แสงอันชวนเสน่หา ภายใต้แนวคิดเสน่ห์วันวานเมืองเหนือแบบร่วมสมัย (Modern North Nostalgia)ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับทิศทางการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ยังคงมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี (All year round destination) ได้กำหนด 3 ทิศทางผ่านโครงการสำคัญ ได้แก่1) โครงการ Maehongson Scenic Route : เพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านความท้าทายบนเส้นทาง 4,088 โค้ง ที่มีให้เลือกมากว่า 6 เส้นทาง (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน จำนวน 5 เส้นทาง และ ตาก-แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 เส้นทาง)2) โครงการ Doister Style : ปีนี้ได้กำหนดเป็น Flagship ให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางเพื่อให้เข้าถึงการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น ซึ่งแม่ฮ่องสอนมีเรื่องราวของวิถีชีวิตและชุมชนท่องเที่ยว มากกว่า 9 ชนเผ่า 13 ชาติพันธุ์ (ไทยใหญ่ ลีซู ลาหู่ ม้ง ละเวื๊อะ (ละว้า หรือลั๊วะ) ปะโอ จีนยูนนาน คนเมือง ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงขาว โปว์ กะแย หรือ กะเหรี่ยงแดง กะยัน หรือกะเหรี่ยงคอยาว หรือปะด่อง หรือปั๊ดต่อง และ กะยอ กะเหรี่ยงหูใหญ่) ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนที่ต่างออกไป ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย ความเชื่อ และงานประเพณีท้องถิ่น3) โครงการ Relaxing Mae Hong Son แม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย : ตอกย้ำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมที่เคร่งเครียดในปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากมาย ที่ช่วยฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้อำเภอเมืองซึ่งเป็นหัวใจหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างความคึกคักผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมือง Smart City เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวอาทิ การติดตั้งจุดแจ้งเตือนฉุกเฉินด้วยตู้อัตโนมัติ กล้อง CCTV ในพื้นที่สาธารณะรอบตัวเมืองแม่ฮ่องสอน การติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถเก็บขยะ การติดตั้งระบบ Smart License Plate ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถเพื่อติดตามป้องกันอันตรายในพื้นที่ การติดตั้งไฟสาธารณะอัจฉริยะ ติดตั้งจอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และการติดตั้ง Free WIFI สัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูง กระจายทั่วบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการทำศิลปะบนกำแพงบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตคนแม่ฮ่องสอนผ่านช่างฝีมือท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดทำ Line OA : MHSCity สำหรับบริการและอำนวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service