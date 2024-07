ททท.ปลุกภาคท่องเที่ยวเหนือร่วมดึงคนเที่ยวไทยให้ได้ 36.7 ล้านคน เพิ่ม GDP ตามเป้ารัฐ

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี การจัดตั้งสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) ซึ่งมีนางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ เป็นนายก สสทน. และมีสมาชิกเป็นภาคธุรกิจท่องเที่ยวใน 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งหมดภายในงานซึ่งจัดขึ้นคืนที่ผ่านมา (2 ก.ค.) ที่เอกโอชา สตาร์ฮอลล์ อ.เมืองเชียงราย มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด "ล้านสีสัน สู่สากล” จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และขบวนธงเปิดตัวนายก สสทน.คนที่ 10 และคณะกรรมการบริหารทุกคน ท่ามกลางตัวแทนภาคธุรกิจทั้งในภาคเหนือ และภาคอื่นๆ รวมถึงจากเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประเทศเนปาล ไต้หวัน ฯลฯ เข้าร่วมอย่างคับคั่งน.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่มีภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศมารวมกัน ขอให้ทั้งหมดได้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ลำพัง ททท.ไม่สามารถทำเองได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวทุกฝ่าย เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและบริการการท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ขณะที่ทาง ททท.ได้ประมาณการว่าสิ้นปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยจำนวนประมาณ 35 ล้านคน หลังสำรวจจากข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดคือช่วง 6 เดือนแรกถึงสิ้นวันที่ 30 มิ.ย.ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวแล้ว 17.5 ล้านคน แต่การจะให้ภาคการท่องเที่ยวไปเพิ่ม GDP ให้กับรัฐบาลได้จะต้องได้ตัวเลขอยู่ที่ 36.7 ล้านคนน.ส.ฐาปนีย์กล่าวอีกว่า คำถามคือว่าเราจะหานักท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้จากไหน คำตอบคือ Ignite Tourism Thailand ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและลงรายละเอียดในการปฏิบัติ ความต้องการ demand อำนวยความสะดวกด้านวีซ่านักท่องเที่ยว สุดท้ายก็ต้องขอให้มีการใส่งบประมาณ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวของไทยไม่หลับใหลโดยการจัดกิจกรรมกระจายไปในหลายๆ พื้นที่ด้วย เพื่อให้เป็น Ignite Tourism Thailandเชียงรายถือเป็น Springboard ที่สำคัญที่ได้รับมาจากเมืองท่องเที่ยวหลัก และเชียงรายจะกลายเป็นเมืองน่าเที่ยวเพราะเราไม่มีเมืองรองอีกต่อไปแล้ว เชียงรายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มอยากที่จะมา แล้วเชียงรายจะเติมเต็มใน 5 Must ที่รัฐบาลบอกได้อย่างไรบ้างวันนี้คือ Must do in Chiangrai, Must Eat ซึ่งได้รับประทานอาหารพื้นเมืองที่อร่อย, Must Seek ก็คือการได้ชมเรื่องกิจกรรมทางประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นอันซีนและไฮไลต์ต่างๆ, MUST Buy ตัวอย่างชุดล้านนาที่สวยงาม เป็นต้น และ Must Beat ซึ่งมีการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้วเรามีตอบโจทย์ทุกอย่างผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 ก.ค.) สสทน.จะจัดประชุมเสวนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อ “เชื่อมโยงเสน่ห์ท่องเที่ยวไทย มัดใจคนทั้งโลก” (Uniting heart of global, connecting Thailand tourism for all) ณ ห้องประชุมโรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายจากนั้นจะกระจายลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.เชียงราย แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว โดยนายก สสทน.และนายกสมาคมส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการภาคเหนือ ผู้อำนวยการ (ททท.) 11 สำนักงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - TCEB, กลุ่มจัดกิจกรรม Business to Business โดยบริษัทท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โรงแรม และการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลุ่มที่ 3 จัดกิจกรรม Business to Customer โดยผู้ประกอบการด้านสินค้า เสื้อผ้า อาหาร ของที่ระลึก จะนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายภายในงาน