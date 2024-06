กรุงเก่า เปิดท้ายเดือน Pride ฉลองความหลากหลายที่เท่าเทียม

เย็นวันนี้( 30 มิ.ย.) ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายที่เท่าเทียมกัน โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา เหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ และกลุ่ม LGBTQIAN+ เข้าร่วม กว่า 300 คน ท่ามกลางสีสันสดใส และผู้ที่ให้ความสนใจถ่ายภาพกันจำนวนมาก โดยการจัดงาน “Ayuthaya City Park Pride For AII ” ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงาน Pride Month ครั้งที่ 1ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งมีหลายภาคส่วนให้ความ โดยเฉพาะ กลุ่ม LGBTQIAN+ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พร้อมใจกันมาร่วมงาน "Ayutthaya City Park Pride For All" ร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายที่เท่าเทียม บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักโดยศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมเดินไปพร้อมเคียงข้างกับกลุ่มLGBTQIAN+ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่ทางกลุ่ม LGBTQIAN+ จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้กล้าทำกล้าคิด กล้าแสดงออกเพื่อจุดยืนอันแข็งแกร่ง และในวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา จึงได้เฉลิมฉลองอีกครั้ง กับการผ่านข้อกฎหมายสมรสเท่าเทียม ครั้งนี้เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นที่น่ายินดี ที่จะสร้างความเท่าเทียมทางกฎหมายให้เกิดขึ้นกับ "ประชาชนทุกเพศ"ทั้งนี้ Pride Month เกิดจากเหตุการณ์ในวันที่ 28 มิ.ย. 1969 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าในสโตนวอลล์อินน์ ซึ่งเป็นบาร์เกย์ในหมู่บ้านกรีนิช มหานครนิวยอร์ก ทำให้เกิดความตึงเครียดและก่อเป็นเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่ในที่สุด การจลาจลที่เกิดขึ้นกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดขบวนการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นให้ผู้คนแสดงตนมากขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม และในปีต่อมาในเดือน “ มิถุนายน ” ในทุกๆปี จึงเกิดการเดินขบวนเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การจราจลในครั้งนั้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก