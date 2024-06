เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกสิงโตคู่บัดดี้น่ารักแสนซน "คุณนายลี่-คุณหนูเมล่อน" อดีตนายกฯ "ทักษิณ" ตั้งชื่อให้

วันนี้ (19 มิ.ย. 67) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกสิงโตคู่บัดดี้น่ารักแสนซน “คุณนายลี่ และคุณหนูเมล่อน” (The Only & Melon) โดยมี นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งนี้ นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในห้วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้สมาชิกสัตว์เกิดใหม่จำนวนมาก และหนึ่งในนั้นเป็นลูกสิงโต จำนวน 2 ตัว โดยตัวแรกเป็นลูกสิงโตขาวชื่อ "The Only" อายุ 3 เดือน เกิดเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 67 ที่อาคาร Tiger world พ่อชื่อ "สตาร์" แม่ชื่อ "ยูกิ" และลูกสิงโตชื่อ "เมล่อน" อายุ 2 เดือน เกิดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 67 ที่โซนซาวันนา ซาฟารี พ่อชื่อ "ซูโม่" แม่ชื่อ "แอ๋ม" ซึ่งลูกสิงโตทั้งสองตัวเป็นเพศเมีย ขณะนี้อยู่ในช่วงวัยกำลังซน และเป็นคู่บัดดี้ต่างวัยที่น่ารักมากสำหรับสิงโตขาวนั้นมีลักษณะเหมือนกับสิงโตสายพันธุ์อื่นๆ แต่มีขนสีขาว และไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีภาวะผิวเผือก เพราะมีเม็ดสีที่ตา อุ้งเท้า และริมฝีปาก ซึ่งลูกสิงโตทั่วไปจะมีจุดลายรูปดอกกุหลาบสีน้ำตาลบนลำตัวตั้งแต่เกิด แต่ขนของลูกสิงโตขาวจะมีสีขาวสะอาด เมื่อผ่านไปหลายเดือนสีขนจะค่อยๆ เข้มขึ้น และกลายเป็นสีครีม หรือสีงาช้าง และสิงโตเพศเมียเป็นนักล่า จะไม่มีแผงคอหนาเป็นภาระเหมือนเพศผู้โดยสิงโตและสิงโตขาวนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าควบคุม 67 ชนิด ที่ต้องแจ้งการครอบครอง ชนิด ก หรือชนิดดุร้าย เพราะต้องดูแลรักษาในสถานที่ครอบครองที่แข็งแรงปลอดภัย ห้ามเคลื่อนย้ายก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีทั้งสิงโตและสิงโตขาวรวมทั้งหมดจำนวน 23 ตัว และนักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของลูกสิงโตได้ทุกวัน ในส่วนจัดแสดง อาคาร Tiger worldรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับลูกสิงโตขาวชื่อ "The Only" นั้น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตั้งชื่อให้เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 67 ในช่วงที่เดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี และนำครอบครัวเข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นโครงการที่นายทักษิณ ริเริ่มไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี