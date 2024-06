พาณิชย์จัดเวิร์กชอปเสริมแกร่งผู้ประกอบการอีสาน เพิ่มศักยภาพแข่งขันทางการค้า

วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่โรงแรมเดอะมาเจสติค MJ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางสาวธนิตา อาจชารี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางเกศินิ พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกันเป็นประธาน เปิดพิธีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทก์ลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในหลักสูตร BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด ครั้งที่ 2นางสาวธนิตา อาจชารี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญในการทำตลาดในเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกระดับ ทั้งรูปแบบการขายตรงและการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) ให้มีความพร้อมในทุกด้านและเพื่อยกระดับผู้ประกอบการฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนในระดับภูมิภาคและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนางเกศินิ พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักสูตร BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบผสมระหว่างทฤษฎี การปฏิบัติ และการให้คำปรึกษา เพื่อผู้ประกอบการได้นำไปวางแผนและปรับใช้ต่อไป ซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 รายทั้งนี้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ประกอบไปด้วย ครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรม 9D City & Express Hotel Udon Thani จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2567, ครั้งที่ 2 จัดที่โรงแรม เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567,ครั้งที่ 3 จัดที่โรงแรม นาดี 10 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567, ครั้งที่ 4 จัดที่โรงแรม ฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 และครั้งที่ 5 จัดที่โรงแรม Club 45 Resort convention Hall จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567