รพ.มะเร็งลพบุรี เปิดนิทรรศการ วันมะเร็งโลก พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งที่พบมากในประชากรกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (5 ก.พ.) ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี แพทย์หญิงสุรัฐญา ศิริอาชากุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดนิทรรศการเนื่องใน “ วันมะเร็งโลก ” (World Cancer Day) ประจำปี 2567 และกำหนดหัวข้อใหญ่ของการรณรงค์ปี 2565-2567 คือ “Close the Care Gap: ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า” และหัวข้อรณรงค์ย่อยปี 2567 คือ Together, We Challenge those in Power” และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายมะเร็งครบวงจรเพื่อบรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังจากพบว่ามะเร็ง คือสาเหตุอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึงปีละ 7,600,000 แสนคน และคาดว่าอีก 17 ปีข้างหน้า จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มถึง 13 ล้านคน สำหรับในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี โดยจากข้อมูลในปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 61,082 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย เป็น ชาย 35,437 ราย และหญิง 25,645 ราย องค์การอนามัยโลกคาดมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ ประมาณ 118,600 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ญาติผู้ป่วย และ ประชาชนทั่วไป รวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจ ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้คนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยจัดกิจกรรมคู่ขนานพร้อมกันทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยบริการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน และลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง และมีความรู้ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยจัดกิจกรรมคู่ขนานพร้อมกันทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยบริการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง กิจกรรมการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย การให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV Self-Test , การคัดกรองมะเร็งช่องปาก การให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ การให้คำปรึกษา สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการให้คำปรึกษาการตรวจโรคมะเร็งทางพันธุกรรม เป็นต้นทั้งนี้ โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพเกิดขึ้นได้ในทุกระบบของร่างกาย และพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งและอัตราการตายเพิ่มขึ้นทุกปีทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามมะเร็งหลายชนิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบตั้งแต่ในระยะแรกจากข้อมูลพบว่ามะเร็งผู้ชายป่วยมากที่สุดได้แก่มะเร็งตับ ปอด ลำไส้และทวารหนัก ต่อมลูกหมาก และ มะเร็งเม็ดเลือดขาวผู้หญิงได้แก่มะเร็งเต้านม ตับ ปากมดลูก ปอด ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ด้วย