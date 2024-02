เริ่มแล้ว!ตรุษจีนปากน้ำโพ108ปี มหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธา ชาวไทยเชื้อสายจีนแน่นลานบุญปากน้ำโพ

บรรยากาศของงานวันแรกในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 108ปี มหัศจรรย์ สีสันแห่งศรัทธา บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ค่ำคืนที่ผ่านมา(3-4 ก.พ.67) เต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ที่พาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวงานตรุษจีนปากน้ำโพ และขอพรต่อองค์ เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ และองค์เทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวกันอย่างคึกคักโดยในปีนี้คณะกรรมการเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ได้เปลี่ยนพื้นที่หาดทรายบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด 1,000 ตารางเมตร ให้เป็นลานบุญ พร้อมอัญเชิญเทพเจ้าต่างๆ ตามความเชื่อของคนจีนมาประดิษฐาน เพื่อเสริมดวง เฮงๆ รับปีมังกรด้วยภายในงาน ยังมีการจัดแสดงมหัศจรรย์แสงแห่งมังกรสวรรค์ The Miracle Light of The Dragon ในซอยศรีไกรลาศ จะได้พบกับ "ประตูทางเข้ามงคล108" "ลอดท้องมังกรสวรรค์" "LED Strip Madrix จากโลกอนาคต" "อักษรมงคลโคมไฟและเต็งลั้งยักษ์ สีสันสดใส นับหลายร้อยลูก" ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้ที่เข้ามาชม จนอดใจไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากสำหรับตรุษจีน ปากน้ำโพจะเริ่มวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2567 (12วัน 12คืน) และวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2567) จะเป็นพิธีเปิดตรุษจีนปากน้ำโพ วันจันทร์ ที่12 กุมภาพันธ์ 2567 แห่กลางคืน (ชิวซา) และวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567แห่กลางวัน (ชิวสี่)