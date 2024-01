ขอนแก่นทำพิธีปล่อยแถวป่าวประกาศกวาดล้างยาเสพติดยึดได้12,000 เม็ด

วันนี้( 29 ม.ค.)เวลาประมาณ 05.30 น. ที่ลานหน้า สภ.เมืองขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.4 เพื่อเข้าตรวจค้น 6 เป้าหมายยาเสพติค ซึ่งเป็นหนึ่งในเปิดปฏิบัติการไล่ล่า(เด็ดปีก)นักค้าอีสานเหนือ 252 " NO Place for Drug " ( NPD.P 4 )และ "ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น" ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำกลังกระจาย นำหมายศาลและหมายจับเข้าพื้นที่เป้าหมายโดยที่บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าจำนวน 8,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินรถยนต์เก๋ง 1 คัน ส่วนที่บ้านดงพอง ต.ศิลา สามารถตรวจยึดยาบ้าจำนวน 3,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย และตำบลในเมือง จับผู้เสพได้จำนวน 2 รายนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 และจังหวัดขอนแก่น เปิดปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252 "No place for drug" (NPD.P4) และ"ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น" เพื่อดำเนินการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อยและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ โดยปฏิบัติการเชิงรุก ปิดล้อมตรวจคัน จับกุมบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดและดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด ทุกรายให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม และกวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการไล่ล่า เด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือ 252 จำนวน 6 จุดเป้าหมาย เป็นการปฏิบัติการดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสืบสวน ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ระดมกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติรวมถึงทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพติดทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเจตนารมณ์และตั้งใจที่จะลดความรุนแรงกับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตรวมถึงความสงบสุขของประชาชน มุ่งเกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามกฎยุทธศาสตร์ชาติและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติด