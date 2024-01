พอใจ..มิวสิคเฟสติวัล Lopburi Music Festival ครั้งแรกของจังหวัดลพบุรีคึกคัก

ค่ำวานนี้ (20 ม.ค.) ที่เทือกเขาจีนแล (เขาโด่) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลดนตรีคอนเสิร์ต "Lopburi Music Festival" ครั้งที่ 1 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 28 ปี และได้จัดงานลพบุรีมิวสิคเฟสติวัล สร้างสรรค์งาน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ด้วยการจัดงานเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกในจังหวัด เพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์จังหวัด สร้างการท่องเที่ยววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความหลากหลายของนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีและภูมิภาคอีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น 11 อำเภอ ด้านนายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดมิวสิคเฟสติวัล LopburiMusicFestival ชมทิวทัศน์เขาโด่ และทุ่งทานตะวัน ที่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีด้วยเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ เป็นการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวดิจิทัล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอีกทั้งกระจายรายได้ลงสู่ 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักค้างคืนและท่องเที่ยวต่อเนื่อง รวมถึงการกระจายรายได้ลงสู่ร้านอาหาร คาเฟ่ และ ร้านค้าในชุมชนต่างๆ ซึ่งจะทำให้จังหวัดลพบุรีมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องยาวติดต่อกัน 4 เดือน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567สำหรับศิลปินที่จะมาสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิงเต็มรูปแบบ จำนวน 6 วง ประกอบด้วย วง JOEY BOY วง KLEAR วง PARADOX วง YES’SIR DAY วง ONLY MONDAY วง ONE DREAM THE COMEDIAN และ DJมักร & Mc money rich ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกในงาน คาราวานรถ Foodtruck อาหารดีในลพบุรี และบูธอาหารต่างๆ ที่มาออกร้านอีกมากมาย