“Wayv” จัดเต็มนำทัพศิลปินไอดอล ปิดงาน "Supersound Festival 2023" แล้วอย่างงดงาม

สำหรับงานเทศกาลดนตรีเป็นงานเทศกาลดนตรี ที่รวมเอาศิลปิน K-pop คัมแบคสเตจที่จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นำทีมโดย TAEMIN, RedVelvet, Wayv, Wei และอีกมากมายร่วมมอบความสุขโดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก “ภิมุข สิมะโรจน์”เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมมอบรางวัลให้กับศิลปินที่มาร่วมแสดงในงาน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการขอบคุณที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับประเทศไทย และท่านได้ร่วมรับชมการแสดงในครั้งนี้กับกลุ่มคนดูโดยแต่ละศิลปินได้รับรางวัลในแต่ละสาขาต่าง ๆ ดังนี้Global Male Group Of The Year ได้แก่ WayVGlobal Male Group of The Year ได้แก่ WEiHiphop Artist of The Year ได้แก่ ZICOThailand Fandom Award of The Year ได่แก่ 8TURNGlobal female Group of the year ได้แก่ RedvelvetBest Male Solo Performer of The Year ได้แก่ TAEMINโดยในวันนี้เปิดโชว์แรกด้วย ZICO 8TURN WEi WayV Redvelvet และปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วย TAEMIN และเพลงเด็ดๆ อีกมายไม่ว่าจะเป็น Boys and Girls จาก ZICO / EXCEL จาก 8TURN \ Thriller จาก WEi \ Poppin’love จาก WayV \ Chill Kill จาก RedVelvet และ Move กับ Guilty จาก TAEMINต้องบอกว่าคอนเสิร์ตในรอบวันที่ 19 ม่วนมาก ทั้งโยก ทั้งเต้นกันตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้าย ศิลปินสู้ คนดูสู้ และสำหรับใครที่พลาดไปในปีนี้ต้องติดตามข่าวกันให้ดี ในปีหน้าเราจะมีศิลปินปังๆ ดังๆ ตบเท้ามากันอีกเพียบ !!!!