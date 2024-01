(คลิป)ปชช.นักท่องเที่ยวแห่เซลฟี “หิมะตก” กลางป่าสักเมืองโคราช @คาเฟ่แคมป์ปิ้งสุดโรแมนติกฉบับซีรี่เกาหลี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ (11 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีสาวโคราชรายหนึ่ง ปิ๊งไอเดีย เปลี่ยนป่าต้นสักธรรมดาๆ ทำเป็นคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้ง ซึ่งมีหิมะตก สร้างบรรยากาศแสนโรแมนติกราวกับอยู่ในประเทศเกาหลี ทำให้มีนักท่องเที่ยวพากันแห่มาถ่ายรูปเซลฟี่แชร์ต่อในโลกโซเชียลกันอย่างคึกคัก โดยคาเฟ่แห่งนี้มีชื่อว่า “Tectona Café and Camp” ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1020 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยบรรยากาศบริเวณด้านหน้า เป็นลานกิจกรรม มีร้านกาแฟสด พร้อมอาหารอยู่ด้านทางเข้า ภายในร่มรื่นไปด้วยป่าต้นไม้สักขนาดกลางนับร้อยต้น รอบบริเวณมีกองฟางทำเป็นที่นั่งสังสรรค์ และมีโต๊ะเก้าอี้สไตล์แคมป์ปิ้งวางเป็นจุดๆ สำหรับนั่งดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหารเป็นกลุ่ม มีกระโจมแคมป์ปิ้งตั้งไว้หลายจุด บริเวณใจกลางป่าสัก ทำเป็นลานกิจกรรมรวม ประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาส ไม้เท้า และประดับโคมไฟสวยงาม โดยมีไฮไลน์คือการโปรยหิมะตกทุก 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวัน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว พากันมาถ่ายรูปเซลฟี่กับหิมะตกกันอย่างคึกคักน.ส.ฐิติมา ภาคภูมิ หรือ “พลอย” อายุ 31 ปี เจ้าของร้าน Tectona Café and Camp เปิดเผยว่า สำหรับไอเดียการทำร้านคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้งนี้ เกิดจากความที่ส่วนตัวชอบธรรมชาติอยู่แล้ว จึงอยากทำคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้งขึ้น สำหรับคนที่อยากใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่ไม่อยากไปไกลจากตัวเมืองมาก สามารถขับรถออกมาไม่ไกลจากตัวเมืองก็สามารถมาตั้งแคมป์ท่ามกลางธรรมชาติได้เลยส่วนแนวคิดการทำหิมะตก เพราะชื่นชอบซีรี่เกาหลีที่มีบรรยากาศหิมะตกซึ่งโรแมนติกมาก จึงคิดว่าถ้ามีหิมะตกในแคมป์ปิ้งที่ป่าต้นสักอย่างนี้ ก็จะสร้างบรรยากาศโรแมนติกมากยิ่งขึ้น จึงได้ลองทำดูตั้งแต่เปิดครั้งแรก เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก พากันถ่ายรูปเซลฟี่ และส่งต่อในโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวาง ทำให้ทุกวันนี้จะมีคนแวะเวียนมาชมกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ คนจะเยอะมากเป็นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลายเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวว่า ถ้าช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อยากได้สัมผัสอากาศหนาวที่มีหิมะตกด้วย ก็จะพากันมาที่นี่กัน โดยร้านเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น.ทุกวัน“ที่นี่ไม่ต้องจองล่วงหน้า ลูกค้าสามารถแวะเข้ามาชมฟรีได้เลย เพียงแต่ขอความอนุเคราะห์ช่วยอุดหนุนอาหารหรือเครื่องดื่ม ครอบครัวละ 1 อย่าง เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาสถานที่ให้กับทางร้านก็ดีใจแล้ว และในช่วงวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ทางร้านจะมีของขวัญมอบให้กับน้องๆ หนูๆ ที่มาเที่ยวที่ร้านอีกด้วย” น.ส.ฐิติมา กล่าวสำหรับผู้ที่สนใจ อยากแวะเข้ามาชมร้าน Tectona Café and Camp สามารถเดินทางมาได้ โดยร้านตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1020 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ห่างจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเพียง 1.5 กม. หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก“Tectona Cafe Camp” หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 090-8195774