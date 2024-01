OR จับมือ ททท.เชียงใหม่-มช.รุกโครงการ“Amazing All Season 2024"เปิดมุมมองใหม่ดึงคนเที่ยวเชียงใหม่ทั้งปี

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.67 ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ,นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่,ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายภณวาท โกชุม หัวหน้าทีมไอเชียงใหม่ (iChiangmai) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ"Amazing All Season ท่องเที่ยวยุคใหม่ วิถีไทยยั่งยืน 2024” Season 1 ตกหลุมรัก Chiang Mai, the City of Life ซึ่งมุ่งมั่นที่จะนำเสนอความเป็นเชียงใหม่ในแง่มุมต่างๆ ให้กับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ที่มาเยี่ยมเยือนได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ความเป็นเชียงใหม่ผ่านมุมมอง และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่,บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ OR , ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินงานโดย บริษัทเชียงใหม่ใหม่ จำกัด ร่วมกับ ไอเชียงใหม่ (iChiangmai) แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ เพื่อเป็นการสอดรับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2567 กระตุ้นการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกระแสรอง, เที่ยววันธรรมดา, ท่องเที่ยวตามฤดูกาล ส่งเสริมการใช้จ่ายและเที่ยวเทศกาลงานประเพณี ตอกย้ำ Thailand Soft Power ชูจุดแข็งเป็นจุดขายสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model, SDGs x STGs x STEs พัฒนาเศษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนั้นในปีพ.ศ. 2567 โครงการ "Amazing All Season ท่องเที่ยวยุคใหม่ วิถีไทยยั่งยืน 2024" มีเป้าหมายที่จะเริ่มต้นดำเนินการนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความตั้งใจที่จะนำเอาความเป็นวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของท้องถิ่น มาจัดทำเป็นแคมเปญทางการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับประสบการณ์ที่คนท้องถิ่นอยากให้พบเจอ ตามเป้าหมาย 'ให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและใช้ชีวิตได้ทุกฤดู เพื่อให้การท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมระยะยาวทั้งนี้เหตุผลในการเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อิงอยู่กับฤดูการท่องเที่ยวและ เทศกาลต่างๆ จนทำให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งที่เชียงใหม่มีทรัพยากร และ บุคลกรทางการท่องเที่ยวที่สามารถจะรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาว่าทำอย่างไรจะช่วยทำให้เชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ในทุกๆ ฤดูไม่ว่าจะร้อน หนาว หรือ ฝน อันเนื่องมาจากเสน่ห์ของเชียงใหม่นั้นจะมีความแตกต่าง แต่น่าสนใจในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ประกอบกับเทศกาล และ กิจกรรมทั้งด้านท่องเที่ยว และ/หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเมือง และชุมชนรายรอบโดยกิจกรรมของโครงการประจำปี 2024 มีรูปแบบดำเนินการดังนี้1. จัดทำธีมทางการตลาดของเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2024 โดยใช้ธีม “ตกหลุมรักเชียงใหม่ได้ทั้งปี” แบ่งธีมทางการตลาดในแต่ละซีซั่น ประกอบด้วย Season 1: ตกหลุมรัก Chiang Mai, The City of Life ,Season 2: ตกหลุมรัก ปีใหม่เมือง สไตล์เชียงใหม่,Season 3: ตกหลุมรัก Chiang Mai, Green Season และSeason 4: ตกหลุมรักวิถีเชียงใหม่และความล้านนา2. ผลิตชุดข้อมูลทางการตลาดประจำซีซั่นตามธีมที่ตั้งไว้ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อาทิ iChiangmai แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์,www.ichianqmai.co.th และช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram,Tik Tok, YouTube รองรับภาษา ไทย อังกฤษ เกาหลี และจีน3. ติดตามผลการดำเนินการ ผ่านการใช้งานบัตรสิทธิประโยชน์ i Pass x Amazing All Season 2024 ที่วบรวมสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ เช่น ร้านค้าร้านอาหาร โรงแรม สปา สถานบันเทิง กิจกรรมท่องเที่ยว ขนส่งสาธารณะ เป็นต้นทั้งนี้ปฐมฤกษ์เริ่มต้นด้วย "Season 1: ตกหลุมรัก Chiang Mai, The City of Life" (ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567) นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและเส้นทางการท่องเที่ยวใน 8 ธีมของเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อ 1. เมืองแห่งการพักและสุขภาพ 2. เมืองแห่งธรรมชาติ 3. เมืองนี้มีแต่ของอร่อย 4. แหล่งศิลปะและสถาปัตยกรรม 5. สวรรค์คนกลางคืน 6. เมืองแห่งการเที่ยวชุมชน 7. เมืองแห่งกาแฟ 8. เมืองแห่งกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดตัว "i Pass x Chiang Mai The City of Life" บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิศษให้แก่การใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ในช่วงเวลาซีซั่นนี้ให้ได้ตกหลุมรักวิถีเชียงใหม่ให้มากขึ้นจากพาร์ทเนอร์โครงการทั่วมุมเชียงใหม่