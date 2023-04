ฝุ่นควันช่วงสงกรานต์เชียงใหม่ยังหนักพบจุดความร้อนเพียบ-จนท.ทำงานหนักระดมกำลังดับไฟป่าไม่ได้หยุดพัก

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(13 เม.ย.66) บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นควัน ไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงและต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ทั้งนี้สภาพทั่วทั้งตัวเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่นี้ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ โดยยังไม่มีฝนตกลงมาช่วยบรรเทาคลี่คลายสถานการณ์ตามที่คาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่จุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ข้อมูลจาก GISDA รายงานว่าวันที่ 12 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนทั้งสิ้น 399 จุด จากทั้งหมด 1,685 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ โดยรายงานข่าวแจ้งด้วยไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักไม่ได้หยุดพักแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการระดมกำลังกันเข้าดับไฟและป้องกันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 207 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 156.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองจากอันดับ 1 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 548 US AQI ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 204 US AQI ส่วน อันดับ 4 ได้แก่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน 194 US AQI และอันดับ 5 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 192 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 148 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 164 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 137 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 129 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 275 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 258,274,247,239,385 และ 209 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ