เพชรบุรี - Kick Off พร้อมกัน 4 จังหวัดนำร่อง "นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทุกมิติ Phetchaburi One ID Card Smart Healthวันนี้ (7 ม.ค.) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off 30 บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหารสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 5 6 และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีและส่งสัญญาณภาพพร้อมกัน 4 จังหวัด ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off 30 บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ น ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายวิชาญ มีนชัยนันท์ กล่าวว่า บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการทั้ง 5 ประเด็น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ "ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้ได้ตามนโยบาย Quick Win 100 วัน"ซึ่งประกอบด้วย 1 บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ 2.มะเร็งครบวงจร 3.สถานชีวาภิบาล 4.การบริการเขตเมืองกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ 5.ยาเสพติดและการดูแลสุขภาพจิต โดยประเด็น "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่" ได้คัดเลือกให้จังหวัดเพชรบุรี เป็น 1ใน 4 จังหวัดนำร่อง ที่จะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยเป้าหมายของระบบบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ คือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ การอำนวยความสะดวก และการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ประชาชนนอกจากนี้ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี มีความพร้อมเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาด้านสุขภาพดิจิทัลครบทั้ง 4 ด้าน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ ระบบบันทึกข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน ระบบบริการ และระบบการเชื่อมต่อประชาชน ภายใต้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอัจฉริยะทุกโรงพยาบาล ทำให้มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีก 1 จังหวัดที่พร้อมขับเคลื่อนให้พี่น้อง ประชาชนใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ในการดูแลสุขภาพได้แบบครบทุกมิติ และสามารถดำเนินงาน "30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็ง ให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป