ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ตรวจสนามบินเชียงใหม่เน้นย้ำดูแลผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่67-คาดยอดทะลุ1.8แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน6.7%

ช่วงเย็นวันนี้(28 ธ.ค.66) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.66 ถึงวันที่ 4 ม.ค.67 คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จะมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 180,990 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 24,225 คน และประมาณการเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 1,234 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 176 เที่ยวบิน โดยผู้โดยสารคาดการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 และเที่ยวบินคาดการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอาจมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวถึง 27,000-30,000 คนทั้งนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบินและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด และสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้าก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้านการจัดการจราจรได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะการแนะนำให้ใช้บริการเช็กอินด้วยตนเอง ผ่านระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS : Common Use Self Service) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารในการลดระยะเวลารอคอย ขณะที่การอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถยนต์และการบริการขนส่งสาธารณะนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีบริการอาคารจอดรถ 10 ชั้น รวมกับพื้นที่ลานจอดรถยนต์กลางแจ้ง มีศักยภาพในการรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 2,300 คัน และมีระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ Airport Taxi (Limousine), Taxi Meter, Airport Shuttle Bus และ Grab เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการในการเดินทางออกจากสนามบินอย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างหนาแน่น จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องและขอให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเฉพาะการนำสัมภาระที่มีของเหลว เจล สเปรย์ อาทิ น้ำพริกต่างๆ ติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยานด้วย