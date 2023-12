"พัชรวาท" เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ "ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย"

วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จัดภายใต้แนวคิด "Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย" โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบป้ายเชิงสัญลักษณ์ในการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จาก Siam Winery โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ อำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศมีความมั่นคง ความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการดูแลและคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกล่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ให้หยุดการซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในประเด็นการซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงภัยเงียบของการซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทำเหล่านั้น นอกจากจะส่งผลต่อความสมดุลในระบบนิเวศ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาด ทำลายชีวิต ทำลายระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสุขอนามัยของมนุษยชาติ การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย" จึงถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ได้เป็นอย่างดีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงสถานการณ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน ในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าบาดเจ็บ การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ป่า และการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการรณรงค์ให้สัตว์ป่าได้อยู่ในธรรมชาติท่ามกลางระบบนิเวศที่เหมาะสมมีความสมดุล ไม่ซื้อ ไม่ค้า ไม่เลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมาย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "Save wildlife foryour life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้า สัตว์ป่าผิดกฎหมาย" มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ นิทรรศการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการแสดงภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ การเปิดให้บริการขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าค้าสัตว์ป่า และครอบครองสัตว์ป่า กิจกรรมสันทนาการ ตอบคำถามชิงรางวัล รวมถึงการแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สำหรับกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "การบูรณาการความร่วมมือการป้องกันการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ" มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ สุขปราการ ผู้อำนวยการส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่้าตามอนุสัญญา พล.ต.ต.วัชรินทร์ พสิทธิ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายพลวีร์ บูชาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่าพ.ต.ท.สมบัติ เตื้องวิวัฒน์ กรรมการเหรัญญิกและเลขาธิการมูลนิธิฟรีแลนด์ คุณจิรฐา เธียรผาติ ผู้จัดการโครงการสมาคมสัตว์วิทยาแห่งลอนดอน ZSL ประเทศไทย