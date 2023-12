ตื่นตาตื่นใจกันทั้งงาน!ชาวพิชัยสร้างสรรค์หุ่นฟางข้าว โชว์เต็มงานทำบุญกองข้าวเปลือก

วันนี้(2 ธ.ค.66) นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นบริเวณลานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นางมัฌชิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย นายพยงค์ ยาเภา อดีตรอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายวารุจน์ ศิริวัฒน์ - นายระวี เล็กอุทัย สส.พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่หลั่งไหลไปร่วมงานกันด้วยความตื่นตาตื่นใจเนื่องจากปีนี้ี้มีการจัดประกวดการตกแต่งฟางข้าวเป็นรูปต่างๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน/องค์กร ต่างระดมพลังนำฟางข้าวมาสร้างสรรค์ผลงานโชว์ได้อย่างโดดเด่น มีทั้งมัดทำเป็นพระพุทธรูป-ช้าง ม้า วัว ควาย รวมถึงคิงคองตัวใหญ่ เป็นต้นการจัดงานประเพณีทำขวัญข้าว หรือพิธีบูชาพระแม่โพสพ ถือเป็นพิธีกรรมสืบสานมรดกประเพณีในท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา ตามความเชื่อที่ว่าที่แม่โพสพมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนา การประกอบพิธีกรรมทำขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้าว ทั้งที่การเกิดเองตามธรรมชาติ จากฝีมือมนุษย์ที่จะทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่น พิธีกรรมก่อนการหว่านข้าว การปักดำข้าว หรือพิธีกรรมทำขวัญรับขวัญการตั้งท้อง ก่อนการเกี่ยวข้าว และพิธีอันเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉางเป็นต้นซึ่งอำเภอพิชัยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของเกษตรกร อำเภอพิชัยได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอพิชัย กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก และให้เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอพิชัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อหารายได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม เรือนพระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักปีนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว การประกวดการแปรรูปข้าว การจำหน่วยสินค้า OTOP การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีทางสงฆ์พิธีทำขวัญข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้วจะนำข้าวเปลือกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป