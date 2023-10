บุรีรัมย์ระดมรถบัสไฟฟ้า-จยย.พ่วงข้างอัตลักษณ์ไทย ให้บริการฟรี นทท.แห่ชมแข่ง“โมโตจีพี”กว่าแสนคน

บุรีรัมย์-

วันนี้ (27 ต.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงาน นายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ดร.สัมมนาการ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.อ.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีม Ask Me ในนามคณะกรรมการฝ่ายคมนาคมและการขนส่ง ได้ทดลองการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ไทย สมายล์ บัส ที่เปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาชมการแข่งขันระดับโลกอย่าง Moto GP 2023 “OR Thailand Grand Prix 2023” ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 1 แสนคนนายธีรนัย นพตลุง เปิดเผยว่า การให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดการแข่งขันนั้น แบ่งออกเป็น 3 สายหลัก คือ สายที่ 1 จากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - แยกภัทรบพิตร - บุรีรัมย์คาสเซิล, สายที่ 2 จากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ – บุรีรัมย์คาสเซิล และ สายที่ 3 จากสถานีขนส่งบุรีรัมย์ - สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประตู 2 นอกจากนี้ ยังมีการนำรถ EV หรือรถโดยสารขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 30 คัน คอยรับส่งนักท่องเที่ยวในโซนตัวเมือง และผู้ที่จอดรถไว้ริมทางหรือจุดจอดที่จัดไว้ให้เพื่อเข้ามายังสนามช้างโดยจะแบ่งเป็น 2 ลูป คือเส้นทางระหว่างวงเวียนรัชกาลที่ 1 ผ่านแยกภัทรบพิตร มาที่บุรีรัมย์คาสเซิล และเส้นทางจากแยกภัทรบพิตร ไปยังแยกกระสัง ซึ่งรถ EV ที่จัดไว้ให้นั้น แต่ละคันสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 31 ที่นั่ง 28 ที่ยืน มีทางขึ้นสำหรับผู้พิการ และมีเจ้าหน้าที่ Ask Me คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามเส้นทาง หรือขอความช่วยเหลือ รวมถึงจุดจอดรถแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านข้อมูลการแข่งขัน จุดขึ้นลงรถ โดยให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้บริการ ส่วนเส้นทางเดินรถทั้งหมดจะผ่านจุดจอดรถ และสถานที่สำคัญต่างๆ รอบตัวเมืองบุรีรัมย์ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว และแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่จะเข้ามาชมการแข่งขันโดยจะบริการตั้งแต่ 08.00-22.00 น. ตลอด 3 วันนอกจากนี้ ทางขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ยังระดมคาราวานรถจักยานยนต์พ่วงข้าง ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างอยู่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู แนวชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอบ้านกรวดรวมจำนวน 40 คัน ซึ่งแต่ละคันจะประดับตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มาร่วมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 17 รายการ “OR THAILAND GRAND PRIX 2023” ระหว่างวันที่ 27 -29 ตุลาคม 2566 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ฟรีตลอดทั้ง 3 วันโดย จยย.พ่วงข้างดังกล่าวจะวิ่งให้บริการรับ-ส่ง ทั้งในและนอกสนามตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีการจัดกิจกรรม จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ลานจอดรถ หรือให้บริการในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น บางคนที่อาจจะเดินไม่สะดวกอาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่หลงทางหาเพื่อนไม่เจอก็สามารถเรียกใช้บริการให้ไปรับ-ส่งได้นายธีรนัย กล่าวอีกว่า รถจักรยานยนต์พ่วงข้างดังกล่าวเป็นของชาวบ้านจากพื้นที่ อำเภอบ้านกรวด ที่ผ่านการจัดระเบียบแล้ว โดยปกติแล้วรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเหล่านี้ ใช้รับส่งประชาชนบริเวณชายแดน –ไทยกัมพูชา ด้านอำเภอบ้านกรวด โดยจะจอดให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ นักท่องเที่ยวที่มีเด็กติดตามมาด้วยไม่สามารถเดินระยะไกลได้ ความพิเศษคือมีความคล่องตัวสูง เข้าพื้นที่แคบได้ โดยจะมีจุดบริเวณบุรีรัมย์คาสเซิล ด้านหลังสนามฟุตบอลช้างอารีนา ซึ่งคนขับรถ จยย.พ่วงข้างอาจไม่ถนัดในการพูดภาษาอังกฤษ แต่ไม่ใช่ปัญหาก็ให้ใช้ภาษามือสื่อสารแทน แต่ได้เน้นย้ำให้บริการด้วยรอยยิ้มเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะงานนี้เป็นงานระดับโลกก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดี