สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย รับมอบอุปกรณ์กีฬาสิ่งกีดขวางจากนานาชาติ

ศูนย์ข่าว​ศรีราชา ​-

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกีดขวาง (Obstacle Box) จากอุปนายกสหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และสหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวาง ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย President Alberto C Agra พร้อมรับชมการสาธิตเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ อาคาร Navy SEAL Sport Complex หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีมีนายแพทย์ วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย/มนตรีซีเกมส์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย พล.ท. อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย/กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อใช้ในการฝึกนักกีฬาให้มีขีดสมรรถนะ และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิ่งกีดขวาง (Obstacle Sport) ที่ FISO ให้การรับรอง โดยสมาคมกีฬาสิ่งกีดขวางแห่งประเทศฟิลิปปินส์ จะจัดการอบรมหลักสูตร FISO Coach course และหลักสูตร Technical Official Course ให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย.66