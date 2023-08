เด็กโคราชสุดเจ๋ง คว้าแชมป์โลกเวทีแข่งขัน “UDO street dance world championship 2023” กวาด 9 รางวัล

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ ( 30 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทนี่คือภาพ บรรยากาศการแข่งขัน UDO street dance world championship 2023 ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่เมืองแบล็คพูลซิตี้ ประเทศอังกฤษ โดยมีทีมเยาวชนตัวแทนจาก 30 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประกวด โดยประเทศไทยได้ส่งทีม Elegant dance team เข้าร่วม มีสมาชิก 8 คน เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา , โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา และโรงเรียน St.John Bosco ซึ่งสามารถกวาดรางวัลมาได้หลายรางวัล อาทิ รางวัลชนะเลิศ ประเภท Team performance under 14 Elegant Juniors ,รางวัลชนะเลิศประเภททีม Super crew GDAT-Boogie , รางวัลรองชนะเลิศ DUO under 14, Duo under18 5 place และ รางวัลรองชนะเลิศประเภท Soloรุ่นUnder 12และ Under 16,Under 18 5 place เป็นต้น นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาว จ.นครราชสีมา และคนไทยทุกคนที่สามารถคว้าแชมป์เวทีการแข่งขันระดับโลกมาได้ในครั้งนี้น.ส.นัยน์ปพร แสงทรัพย์ หรือครูปิงปอง หัวหน้าโค้ช และผู้จัดการสถาบัน EDA นครราชสีมา เปิดเผยว่า การเข้าแข่งขันในครั้งนี้ มีนายธีรพงษ์ เทียนหลง ครู T9 เป็นผู้ฝึกสอน และออกแบบท่าเต้นให้กับเด็กๆ ที่เข้ามาเรียน ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกหลานชาวโคราชที่รักการเต้น จะใช้เวลาในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ทำการฝึกซ้อมเป็นเวลา 90 วันการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆ ที่ต้องการไปแข่งขันระดับโลกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ให้คนทั้งโลกได้รู้จัก มีทีมจาก 30 ประเทศทั่วโลกส่งเข้าแข่งขัน และทุกทีมได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ ซึ่งผลการตัดสิน ปรากฏว่า ทีม Elegant dance team ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน UDO street dance world championship 2023 ได้เป็นแชมป์โลกทำให้ทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจที่สุดจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและชาวจังหวัดนครราชสีมา เป็นการประกาศให้คนทั่วโลกได้เห็นความสามารถของเด็กไทย สมกับที่เป็นหลานย่าโม วีรสตรีที่คนโคราชเคารพนับถือ ทุกคนต่างดีใจที่เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่บนเวทีระดับโลก ซึ่งทีมและคณะ จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 1 กันยายนนี้ เวลาประมาณ 15.00 น.