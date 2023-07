ประติมากรรม Miracle Of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา หนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “The Story Of Ganesha คณปติ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

สำหรับกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา โดยการทำเทียนมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ เริ่มจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่นเป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ และปัจจุบันการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแห่และประกวดเทียนพรรษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเยือนชุมชนคนทำเทียน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำเทียน ช่วยแกะสลักเทียน ติดพิมพ์เทียนหรือทำบุญถวายแก่วัดวาอาราม ทั้งนี้เป็น การส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ขานรับนโยบาย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสัน การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และ สำนักงานโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม, สภาวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลอินเดีย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, และบ้านเทียนหอมเดชอุดม จัดงาน Miracle Of Candleมหัศจรรย์เทียนพรรษาภายใต้คอนเซปต์ “The Story Of Ganesha คณปติ” พระพิฆเนศปางพระทานพร ขนาดความสูงกว่า 5 เมตร พระพิฆเนศ (คณปติ) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ ความรู้ และความสำเร็จ ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรค ขัดข้องต่างๆ รวมถึงอำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการ ทั้งปวง ผสมผสานกับดอกบัว สัญลักษณ์แห่งการเคารพ การบูชา ความดีงาม และความศรัทธา และเป็นราชินีแห่งไม้น้ำ เอกลักษณ์ของเมืองอุบลฯและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ร่วมกับศิลปะงานเทียนหอม อย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานกันอย่างลง ตัวของความเชื่อของชาวพุทธ และฮินดู ผ่านศิลปะพื้นถิ่นชาวอุบลราชธานีสำหรับประติมากรรรม Miracle Of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา ภายใต้คอนเซปต์ “The Story Of Ganesha คณปติ เป็นผลงานการแสดงครั้งแรกในศูนย์การค้าฯ หนึ่งเดียวในโลก ผลงาน การออกแบบปั้นและแกะสลักโดยช่างฝีมือศิลปิน รุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญา ของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) และทีมงานจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมตื่นตากับการแสดงชุด The Story Of Ganesha” ตอน ตำนานพระพิฆเนศงาหัก ในรูปแบบ Modern Dance และ การแสดงจากสภาวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลอินเดีย, เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีส่วนผสมของเทียน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อช้อปในโซนพลาซาครบ 10,000บาท ขึ้นไป รับฟรี เทียนหอมอโรมาคอลเลกชั่นพิเศษเฉพาะเซ็นทรัล อุบล จำนวน 1 สิทธิ์ มูลค่า 1,290 บาท, ช้อปสินค้าในโซนพลาซาครบ 500.- ขึ้นไปรับร่ม จำนวน 1 คัน และ ช้อปสินค้าในโซนพลาซาครบ 1,000.- ขึ้นไป รับกระบอกน้ำเก็บความเย็น 1 กระบอก ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2566 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลนอกจากนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ยังเปิดให้บริการที่จอดรถสำรองและจัดเตรียมรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ฝั่งประตู KFC ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. เพื่อร่วมชมความงดงามของขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ในวัน 2 สิงหาคม 2566