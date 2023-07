ร่วมยินดี! “ผศ.ทองไมย์” จิตรกรดาวรุ่งทัศนศิลป์ มรภ.โคราช รับพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

วันนี้ (17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประติมากรรม และ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้มอบกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทรงคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปทั้งนี้ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 หัวข้อ "รักโลก" (Cherise The World) จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในชื่อผลงาน "น้องต้นหนาวและผองเพื่อน" พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทนอกจากนี้ ล่าสุด ผศ.ทองไมย์ยังคว้ารางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภท จิตรกรรมร่วมสมัย จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 โดยมูลนิธิบัวหลวง ในชื่อผลงาน “กระต่ายตื่นตูม” พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ซึ่งปีนี้จิตรกรรมบัวหลวงมีการจัดประกวดทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 2. จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และ 3. จิตรกรรมร่วมสมัย แต่มีเพียงประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยเท่านั้นที่คณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินให้ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง คือ ผลงาน “กระต่ายตื่นตูม” ของ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ถือเป็นรางวัลเหรียญทองหนึ่งเดียวในการประกวดปีนี้ผศ.ทองไมย์กล่าวว่า ผลงานจิตรกรรม “น้องต้นหนาวและผองเพื่อน” ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 หัวข้อ "รักโลก" (Cherise The World) นั้น เป็นจิตรกรรม ขนาด 150 x 180 ซม. เทคนิค สีอะคริลิกและดินสอบนผ้าลินิน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่อง “เศษผ้าของคุณยาย” เป็นนิทานที่สอนคติธรรมเรื่อง “การประหยัด” ที่คุณยายสอนหลานให้นำเศษผ้าเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ได้มากมาย เช่น พรมเช็ดเท้า รองเท้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน เสื้อผ้า ของเล่น และของใช้อื่นๆ เป็นการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการประหยัด รู้จักนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปะติมากรรม กล่าวว่า ผศ.ทองไมย์ เทพราม ถือได้ว่าเป็นศิลปินระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นจิตรกรดาวรุ่งรุ่นใหม่ กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังจากการประกวดผลงานในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยปีนี้ ผศ.ทองไมย์ ได้รับรางวัลใหญ่ติดต่อกันถึง 2 รางวัล คือ รางวัลชมเชย จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 กับ รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภท จิตรกรรมร่วมสมัย จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566และก่อนหน้านี้สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลใหญ่ติดต่อกันถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 2020 UOB Painting of the Year. ปี 2563, รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ปี 2564, รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ปี 2564 และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ปี 2565 เรียกได้ว่าคว้ารางวัลทั้งเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง