เตรียมจัด "สระบุรี Unseen New Chapters"เปิดบทใหม่ให้การท่องเที่ยว

สระบุรี - หอการค้าจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เตรียมจัดงาน "สระบุรี Unseen New Chapters"เปิดบทใหม่ให้การท่องเที่ยวสระบุรี กับ "หอมนสิการ" ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ร่วมแข่งขันลุ้นคะแนนโหวต เพื่อเข้าเป็น 1 ใน 20 แหล่งท่องเที่ยว Unseen เส้นทางใหม่ ของ ททท.วันนี้ ( 4 มิ.ย.) ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำเภอเมืองสระบุรี นายกสิเดซ จารุเพ็ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยคุณนิตยา เมธีวุฒิกร รอง ผอ. ททท สำนักงานพระนครศรีอยุธยา คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี คุณอัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดารา นักแสดงจิตอาสาผู้ร่วมก่อตั้งหอมนสิการ คุณอริยธัช เด่นอุดม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์หอมนสิการนางสาวนิตยา เมธีวุฒิกร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยว (ททท) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ปี 2566 ททท.มุ่งมั่นคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapter ผลักดันให้เกิดการกระจายพื้นที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 'หอมนสิการ' ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรี ถือเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เพราะ 'หอมนสิการ' เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบใหม่ แห่งแรกของไทย และโลก ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ มีความสวยงาม มีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี มีการเดินทางเข้าได้สะดวกด้านประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีกล่าวว่า หาก 'หอมนสิการ' ได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทย จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้สระบุรีไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไปช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพัก การใช้จ่าย กระจายรายได้สู่ฐานราก และเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนางสาวอัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดารา นักแสดง และจิตอาสาผู้ช่วยงานหอมนสิการ กล่าวต่อว่า แคมเปญนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว และตนเองรู้สึกภาคภูมิใจ ที่จะได้เผยแพร่ 'หอมนสิการ' ที่เป็นธรรมะแกลลอรี่ คอมมูนิตี้กลางหุบเขาให้ผู้ที่มาได้ซึมซับหลักธรรมแบบครบรส ทั้งตาดู หูฟัง สมองคิด และกายปฏิบัติ ถือเป็นธรรมะคอมมูนิตี้แบบครบวงจร ที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัส งานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวสระบุรีและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่มา ร่วมกันโหวต ร่วมกันเชียร์ร่วมกันผลักดัน ให้ 'หอมนสิการ' เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวสระบุรี ในฐานะหนึ่งใน"Unseen New Chapters" ของประเทศไทย