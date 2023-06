สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดงานฉลองครบรอบ 45 ปี อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวมาสคอต ตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดงานฉลองครบรอบ 45 ปี อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขนนักร้อง ศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสุขมากมาย ให้กับนักท่องเที่ยว และเปิดตัวมาสคอตตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันนี้ (3 มิ.ย.) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 45 ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว”พร้อมด้วย ผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหน่วยงานต่างๆ ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย. นี้ โดยมีการเปิดตัวมาสคอตตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการย้อนวันวาน 45 ปี และผลงานต่างๆ ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น คอนเสิร์ตขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม “Paper Planes” เจ้าของเพลงฮิต “ทรงอย่างแบด” ศิลปินดาราละครช่อง 7 , ชมนิทรรศการย้อนวันวาน 45 ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว, กิจกรรม Charity rally for 45th Anniversary of Khao Kheow Zoo การกุศล เพื่อเด็กด้อยโอกาส, มหกรรมพาเหรดมาสคอตทั่วประเทศ, ศิลปะ จากเศษเหล็ก Metal Art Gallery, โชว์งูสวยงาม จากบ้านงูยิ้ม, งานออกบูธแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี, การประกวดต้นไม้ “ต้นโชคเก้าชั้น” และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดชลบุรีนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย.นี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญเที่ยวงานฉลองครบรอบ 45 ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และเปิดตัวมาสคอตตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ คอนเสิร์ตขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม “Paper Planes” เจ้าของเพลงฮิต “ทรงอย่างแบด” ศิลปินดาราละครช่อง 7 , ชมนิทรรศการย้อนวันวาน 45 ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว, กิจกรรม Charity rally for 45th Anniversary of Khao Kheow Zoo การกุศล เพื่อเด็กด้อยโอกาส, มหกรรมพาเหรดมาสคอตทั่วประเทศ, ศิลปะ จากเศษเหล็ก Metal Art Gallery, โชว์งูสวยงาม จากบ้านงูยิ้ม, งานออกบูธแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี, การประกวดต้นไม้ “ต้นโชคเก้าชั้น” และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดชลบุรีพลาดไม่ได้กับมหกรรมความบันเทิง คอนเสิร์ตศิลปินนักร้องชื่อดังจัดเต็มบนเวทีเต็มอิ่ม วันที่ 4 มิถุนายน 2566 พบกับคอนเสิร์ตศิลปินดาราช่อง 7 จากละครเรื่อง “ขวางทางปืน” นําโดย ป๋าโก๋ พิเชษฐ ศรีราชา, เบน สันติราษฎร์, โอลิเวอร์ บีเวอร์ และโจอี้ กาน่า เริ่มตั้งแต่ 11.00 น.เป็นต้นไปพร้อมพบกับสุดยอดไฮไลท์แห่งปี ช้างเล่นน้ำ ดำผุด ดำว่ายในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ผ่านมุมมองตู้กระจกสุดน่ารัก ต่อด้วยความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน กว่า 40 ตัวต้วมเตี๊ยมเตาะแตะ น่ารักน่าชัง เป็นขบวนเดินตามเส้นทางจากด้านในส่วนแสดงออกมายังสระน้ำด้านหน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความน่ารักและให้อาหารเพนกวินได้อย่างใกล้ชิด เยี่ยมชมครอบครัวฮิปโปโปเตมัส หมูหวาน หมูตุ๋น คุณแฟลช สลอตสองนิ้ว ดาวเด่นของสวนสัตว์ และให้อาหารอย่างใกล้ชิด เช่น ละมั่ง ยีราฟ แรดขาว ลีเมอร์หางแหวน และปิดท้ายกับกิจกรรมส่องสัตว์เวลากลางคืน Khao Kheow Night Zoo พบกับอีกหนึ่งมุมมองของชีวิตสัตว์ที่ต่างไปจากในเวลากลางวัน