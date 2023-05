เด็กไทยสร้างชื่อระดับโลก! นร.เชียงรายทำโครงงานตรวจตัวไหมช่วยเกษตรกร คว้ารางวัลเวที REGENERON ISEF 2023

นายอรรณพ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และครูอาจารย์รวมถึงบรรดานักเรียนจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ร่วมต้อนรับคณะนักเรียน ประกอบด้วย นายธนวิชญ์ น้ำใจดี นายพณทรรศน์ ชัยประการ และ น.ส.กัญญาริณทร์ ศรีวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชนระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย Society for Science & the Public ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. 2566 และเดินทางกลับถึงเชียงรายเมื่อวานนี้ (25 พ.ค.)อาจารย์เกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูที่ปรึกษา กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ได้ผ่านการประกวดระดับภาคและระดับประเทศไทยมาแล้ว ซึ่งด้านความพร้อมของนักเรียนนั้นถือว่ามีอยู่ แต่ในด้านทรัพยากรด้านต่างๆ ถือว่าน้อยกว่านักเรียนจากทั่วโลก 63 ประเทศ รวมทั้งจากมลรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาที่เข้าแข่งขันมากกว่า 1,600 คนดังนั้นจึงใช้ความพยายามของเด็กๆ และบริบทของชุมชนแล้วพยายามศึกษาเรียนรู้ เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อทำให้ได้เนื้อหาของโครงงาน Novel method to detect Pebrine disease หรือวิธีการใหม่ในการตรวจสอบการเกิดโรคเพบรินในหนอนไหม เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้หนอนไหมที่เลี้ยงตายได้และวิธีการดั้งเดิมในการเลี้ยงหนอนไหมทั่วโลก คือจะต้องฆ่าตัวหนอนไหมแล้วนำมาตรวจด้วยการตัดส่วนหัวและท้าย จากนั้นดูไส้ว่ามีสปอร์ของเชื้อโรคหรือไม่ รวมทั้งการจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อเลี้ยงหนอนไหมไปได้แล้วกว่า 7-10 วัน ซึ่งช่วงนั้นหากว่าตัวหนอนติดเชื้อก็จะตายและแพร่เชื้อได้ ทำให้เกษตรกรใช้วิธีการเผาทำลายเพื่อป้องกันการระบาดอาจารย์เกียรติศักดิ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม โครงงานที่เด็กๆ คิดค้นในครั้งนี้จะสามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้ว่าตัวหนอนไหมติดเชื้อหรือไม่ โดยนำตัวหนอนไหมที่จะเลี้ยงมาศึกษาพฤติกรรมการเข้าหาแสง ซึ่งถือเป็นการค้นพบใหม่เป็นครั้งแรกของโลก เพราะทำให้ทราบว่าหนอนไหมที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมีพฤติกรรมการเข้าหาแสงแตกต่างกัน จากนั้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วยในกระบวนการคัดแยกตัวหนอนไหมได้โดยง่าย ซึ่งการค้นพบจนได้โครงงานนี้ทำให้ได้รับรางวัลอันดับ 2 ดังกล่าวสำหรับโครงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชนระดับโลก REGENERON ISEF 2023 นั้น ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) NSM และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม ซึ่งทาง อว.ระบุว่าปีนี้ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้าสุดยอดรางวัลมาทั้งหมด 10 รางวัล