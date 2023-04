คาราวานนักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้ว!ทะลักผ่านยูนนาน-ลาว ข้ามโขงเข้าเชียงของเที่ยวสงกรานต์ทั่วไทย

วันนี้(10 เม.ย.66) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในการต้อนรับคณะคาราวานนักท่องเที่ยวชาวจีน "Thailand, We are Coming" ที่เดินทางมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เข้าไทยผ่านด่านพรมแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เป็นคณะแรกในเดือนเมษายนนี้โดยมีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับด้วย รวมทั้งอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารรวมถึงใบอนุญาตต่างๆ เพื่อการขับขี่รถและการท่องเที่ยวในประเทศไทยนายวิสูตร เปิดเผยว่าว่าหลังทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2566 เป็นต้นมา เชียงรายได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวจีนคณะแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค.2566 และนับจากนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวจียเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากสถิติการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนผ่านด่านพรมแดน อ.เชียงของ ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.นี้ มีจำนวน 1,561 คน ใช้รถยนต์จำนวน 84 คัน กระทั่งปี 2565 ไม่มีชาวจีนเดินทางเข้ามาเลย อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจีนที่มาในปีนี้ยังถือว่าน้อยกว่าการเดินทางเข้ามาช่วงปกติก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แต่กระแสความนิยมท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวจีนยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนเมษายน ที่ประเทศไทยมีประเพณีสงกรานต์อันยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้น ททท.ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ ททท.สำนักงานคุนหมิง มณฑลยูนนาน จึงได้จัดโครงการ China is Back ขึ้นมาโดยร่วมกันพันธมิตรบริษัทนำเที่ยวและกลุ่มจัดราคาวานรถยนต์ของจีน ฟื้นฟูและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มคาราวานรถยนต์ กลุ่มทำงาน กลุ่มครอบครัว เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา) เลย ขอนแก่น อุดรธานี ฯลฯ รวมทั้งร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 เม.ย.ที่จะถึงนี้ซึ่งห้วง 1-28 เม.ย.นี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจากหลากหลายพื้นที่ เช่น มณฑลยูนนาน กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว กว่างตุ้ง เจียงซู กวางสี หางโจว อานฮุย ฯลฯ เดินทางมาเป็นคาราวานรถยนต์จากมณฑลยูนนานผ่านถนนอาร์สามเอจีน-สปป.ลาว (ด่านบ่อเต็น)-ไทย (เชียงของ) ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร เบื้องต้นจำนวน 21 คณะ ใช้รถยนต์รวมกัน 243 คัน มีนักท่องเที่ยวรวมกันจำนวน 678 คนแต่เฉพาะวันนี้(10 เม.ย.) มีคาราวานนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 12 คณะ เดินทางมาด้วยรถยนต์จำนวน 141 คัน มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 452 คน และในวันพรุ่งนี้(11 เม.ย.)จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาอีก 8 คณะ ใช้รถยนต์จำนวน 87 คัน มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 244 คนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากันเป็นคาราวานนี้ ส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยววัดต่างๆ ที่งดงามใน จ.เชียงราย เช่น วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น อ.เมืองเชียงราย ฯลฯ ก่อนไปยังจังหวัดอื่นๆ และเดินทางกลับด้วยเส้นทางเดิมทั้งนี้ทาง ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับในช่วงประเพณีสงกรานต์และร่วมสร้างความประทับใจบนพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม สามารถสอบถามข้อมูลทางการท่องเที่ยวได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-717433, 053-744674-5 Facebook Fanpage: ททท.สำนักงานเชียงราย และ เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com.