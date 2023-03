นักวิจัยอียิปต์นำฝุ่น PM 2.5 ตะวันออกกลาง มาวิเคราะห์ด้วยซินโครตรอนที่โคราช หวังข้อมูลแก้ปัญหามลพิษ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

ศ.ดร.อับดัลลาห์ เอ.เชาล์ทูท (Prof. Dr. Abdallah A. Shaltout) อาจารย์จากภาควิชาสเปกโตรสโกปี สถาบันวิจัยฟิสิกส์ ศูนย์วิจัยแห่งชาติอียิปต์ พร้อมด้วย ดร.ซาฟาอ์ เอส.เอ็ม. อาลี (Dr.Safaa S.M. Ali) ผู้ช่วยวิจัยจากภาควิชาสเปกโตรสโกปี จากศูนย์วิจัยเดียวกัน ได้นำตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นตัวอย่างฝุ่นในแถบตะวันออกกลางและกรุงไคโรของอียิปต์ มาศึกษาด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (XAS) ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 7.2 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา เพื่อทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของฝุ่นและโมเลกุลต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในอนุภาคฝุ่นศ.ดร.อับดัลลาห์ เอ. เชาล์ทูท กล่าวว่า โชคดีที่เราได้มาทำวิจัยที่นี่นาน 2 เดือนจึงมีเวลามากพอที่จะได้ศึกษาเรื่องอนุภาคฝุ่น ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในชั้นบรรยากาศ ยิ่งอนุภาคฝุ่นมีขนาดเล็กมากจะยิ่งเข้าสู่ปอดของเราได้ง่ายขึ้นผ่านระบบหายใจ แล้วเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อสุขภาพได้ เราได้ศึกษาปัญหามลพิษและอนุภาคฝุ่นละเอียดมานานหลายปีแล้ว ในครั้งนี้เราได้นำตัวอย่างฝุ่นซึ่งมีฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 มาศึกษา ฝุ่นดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบหายใจของเราได้ง่าย“เราประสบความสำเร็จในการจำแนกบางลักษณะของตัวอย่างฝุ่น แม้จะยังไม่ครบถ้วน แต่ก็หวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ” ศ.ดร.อับดัลลาห์ เอ.เชาล์ทูท กล่าวศ.ดร.อับดัลลาห์ เอ.เชาล์ทูท กล่าวอีกว่า แสงซินโครตรอนให้ข้อมูลได้มากกว่าข้อมูลจากเครื่องมือทดสอบในห้องปฏิบัติการทั่วไป โดยวิเคราะได้ง่ายกว่า และให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่านอกจากการศึกษาฝุ่นขนาดเล็กแล้ว ศ.ดร.อับดัลลาห์ เอ.เชาล์ทูท และผู้ช่วยวิจัยยังนำตัวอย่างนิ่วในไตจากโรงพยาบาลในอียิปต์มาวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอน เพื่อศึกษาลักษณะของนิ่วในไตซึ่งสามารถวิเคราะห์เข้าไปถึงแกนกลางของนิ่วและแต่ละชั้นของนิ่วได้ ซึ่งการเดินทางมาวิจัยที่ประเทศไทยของนักฟิสิกส์จากอียิปต์ครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ LAAAMP (Lightsources for Africa, the Americas, Asia, Middle East and Pacific) โครงการที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาจากทั่วโลกได้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้วยแสงซินโครตรอน โดยได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยสองท่านของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คือ ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ และ ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช