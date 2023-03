สัญญาณดียอดนักท่องเที่ยวบนเกาะล้านพุ่งเฉลี่ย 10,000 คนต่อวัน ยอดนี้ยังไม่รวมทัวร์จีน

สส. โชว์กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาจัดการขยะอย่างถูกต้อง “ทิ้งถูก แยกได้ ใช้ซ้ำ”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY FOR ONE WORLD 2023 “Hero For Zero ทิ้งถูก แยกได้ ใช้ซ้ำ” ให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา และได้จัดพิธีปิดกิจกรรมนี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา