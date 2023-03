พาณิชย์ดันโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า ยุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ (Young Exporter From Local to Global) ประจำปี 2566 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเวียนไปพื้นที่ยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ (Young Exporter From Local to Global) ประจำปี 2566 ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะ SMEs ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อยอดเพื่อส่งออก โดยสถาบัน NEA ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย และบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ (Young Exporter From Local to Global) ประจำปี 2566โครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน 4 ระยะ รวบรวมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญตลอดโครงการมากกว่า 20 คน ได้แก่ ระยะที่ 1 : พัฒนาความรู้ก่อนเตรียมความพร้อม กำหนดจัดขึ้นวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯในรูปแบบ Hybrid ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสทางการค้าของสินค้าในแต่ละภูมิภาคของไทย” การบรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” และ “Check List ความพร้อมก่อนเป็นผู้ส่งออก”ระยะที่ 2 : ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 และ 7 เมษายน 2566 ผ่านระบบ Online ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมในหัวข้อ “Export Business Model Canvas and Value Proposition” “การสร้างแบรนด์ขั้นต้น” “การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก” “การชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น” “การเตรียมตัวเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ” “การหาแหล่งทุนเพื่อการส่งออก” และ “การคัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์”ระยะที่ 3 : ฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมในสถานการณ์จริง หัวข้อ“การ Pitching ขั้นพื้นฐาน” “การค้าออนไลน์ช่องทางการส่งออกรูปแบบใหม่” เสวนา หัวข้อ“ส่งออกผ่าน Trader หรือส่งออกด้วยแบรนด์ตัวเอง อันไหนดีกว่ากัน” และการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก ร่วมกับการนำเสนอแนวคิด Export Business Model Canvas and Value Proposition ของผู้เข้าร่วมโครงการใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี 26-28 เมษายน, นครพนม 8-10 พฤษภาคม, ระยอง 7-9 มิถุนายน และน่าน 21-23 มิถุนายน 2566สุดท้ายระยะที่ 4 : การนำเสนอสินค้าและเจรจาธุรกิจ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซนจูรี่ กรุงเทพฯ จัดขึ้นในรูปแบบ Onsite โดยมีการเจรจาธุรกิจกับ Trader และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง พร้อมประกาศผลการคัดเลือก YELG ดาวรุ่ง เพื่อเป็นตัวแทนในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรต่อไป ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 ที่ https://forms.gle/93VxvBEXLopXyNP38สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/หน้าหลัก/รายละเอียดกิจกรรม/activityid/13593 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 0987914149 หรือ DITP Service Center โทร.1169 กด 1 กด 1