“ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร” นำ SAP Business One ขยายธุรกิจน้ำจิ้มสุกี้แบรนด์ไทย บุกทั่วโลก

‘ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร’

SAP Business One

ความท้าทายหลักของในช่วงที่ผ่านมาจะมาจากปัจจัยภายในอย่างพื้นที่ตั้งโรงงานที่อยู่ในจังหวัด อุบลราชธานี ที่อยู่สุดขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในแง่ของบุคลากรที่มีข้อจำกัดด้านทักษะทางเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกัน ครัวนภัสฯ กลับได้เปรียบคู่แข่งในแง่ของการที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและต้นทุนของวัตถุดิบถูกที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นพริก กระเทียม จากพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงโอกาสในการขยายพื้นที่โรงงาน และยังสามารถคัดเลือกบุคลากรระดับหัวกะทิของจังหวัดเข้ามาร่วมงานอีกด้วยขณะเดียวกัน เพื่อให้ครัวนภัสฯ ที่ปัจจุบันทำธุรกิจมา 15 ปี มียอดขายกว่า 300 ล้านบาท สามารถเติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะในการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการทำตลาดในต่างประเทศ ทำให้ต้องมีการทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร จึงเริ่มมองหาระบบ ERP เข้ามาช่วยบริหารจัดการคุณมาโนช ตั้งมิ่งชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด กล่าวว่า การที่จะขึ้นไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆ ระดับประเทศไทย ทางครัวนภัสฯ ต้องมีเครื่องมือที่ดี ทำให้เริ่มมองหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยทำให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ จึงเริ่มวางระบบในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา"ปัญหาหลักของการทำธุรกิจผลิตซอส และน้ำจิ้ม คือ วัตถุดิบที่เป็นสินค้าทางการเกษตรจะมีราคาที่แกว่งตามฤดูกาล ทำให้เริ่มมองหาโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการในแง่ของการสต๊อกวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต"จากประสบการณ์ของทางครัวนภัสฯ ก่อนที่จะเริ่มนำระบบ ERP มาใช้งานคือก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในแง่ของการที่ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงแบบเรียลไทม์ จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อปิดยอดบัญชีในแต่ละเดือน ซึ่งการมีระบบ ERP เข้ามาทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงให้มากที่สุดปัจจุบัน ครัวนภัสฯ เริ่มนำระบบเข้ามาดูแลทั้งในส่วนขาเข้า (Inbound) อย่างการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ และขาออก (Outbound) ในการทำ ERP เรื่องการผลิต กับการขาย เพราะเริ่มมีการขยายสาขาที่มากขึ้น ทำให้มองหาระบบที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงและดูข้อมูลได้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากระบบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคลากรภายในองค์กร ที่กลายเป็นการคัดกรองพนักงานที่พร้อมจะเรียนรู้ และปรับตัวไปกับการเติบโตของธุรกิจ ทำให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัย มีเสถียรภาพ จนถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านคลาวด์ ที่ช่วยในแง่ของการขยายสาขาต่อไปพร้อมกันนี้ ทางครัวนภัสฯ มีแผนที่จะต่อยอดการนำข้อมูลใน SAP Business One ไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม อย่างการตรวจสอบสต๊อกสินค้าผ่านระบบ Barcode เนื่องจากในการจัดการดาต้าของ SAP Business One สามารถดึงชุดข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาจัดการด้วยได้รวมถึงการนำเครื่องมือมาช่วยในแง่การตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของพนักงานขาย อย่างเช่น การนำภาพถ่ายชั้นวางสินค้ามาตรวจสอบว่าจัดเรียงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีข้อผิดพลาดจะสามารถแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขต่อไปเป้าหมายทางธุรกิจของครัวนภัสฯ คือการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากปัจจุบันมีอยู่ 24 จังหวัด ทำให้ต้องมีการขยายทั้งศูนย์กระจายสินค้าไปพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการขยายไปในตลาดต่างประเทศ จากที่ปัจจุบันเริ่มบุกตลาดในสหรัฐฯ และแผนที่จะบุกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ด้วยคุณมาโนช กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกติดตั้งระบบกับทีมงานของ NDBS Thailand เนื่องจากมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เข้ามาดูแล เนื่องจากในธุรกิจโรงงานผลิตจะมี Pain Point ที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กัน ซึ่งทาง NDBS Thailand มีการศึกษาข้อมูลและเข้าใจในธุรกิจ พร้อมนำเสนอระบบที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข รวมถึงสามารถให้การแนะนำที่จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถต่อยอดและเติบโตต่อไปได้นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเดิมที่ใช้งาน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบเดิมเข้ามาอยู่ในและมีโซลูชันที่พร้อมให้ต่อยอดการใช้งานในอนาคตด้วย"ทีมงาน NDBS Thailand มีการเตรียมงานและทำการบ้านเป็นอย่างดี ทำให้รู้ล่วงหน้าว่าบริษัทในลักษณะนี้มีปัญหาอะไรบ้าง พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงทำให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย"ทั้งนี้ คุณมาโนช ฝากถึงผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการจะขยายธุรกิจ และเติบโตต่อไปในอนาคตต้องมีพื้นฐานในการทำงานร่วมกับระบบบัญชี และภาษี ให้เลือกใช้ระบบที่มีมาตรฐาน"สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยติดกับดักจะอยู่ที่การปิดงบประมาณที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของการทำธุรกิจไปข้างหน้า อย่างการปิดงบให้เสียภาษีน้อย ทำให้ไม่เกิดความโปร่งใสในการทำงาน จึงอยากแนะนำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เลือกระบบที่จะไปข้างหน้ากับเรา สามารถสะท้อนถึงต้นทุน สต๊อก รายได้ รายจ่ายที่แท้จริง"