ISMED เปิดประตูสู่เส้นทางความยั่งยืนแห่งปี ใน ISMED Growing up Forum 2023

เปิดแคมเปญแรกในโอกาสครบ 24 ปี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยส่งเทียบเชิญผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเดินหน้าเข้าสู่ยุคการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วม ISMED Growing up Forum 2023 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00-17.30 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ อาคารเวสต์ ชั้น 3 สุขุมวิท 101/1 (BTS ปุณณวิถี)นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการ ISMED กล่าวว่า “ในปี 2566 ISMED กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายระดับชาติ และนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการพัฒนาของ SMEs เพื่อผลักดันให้ ISMED สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ มุ่งสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศของเครือข่ายที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย จากศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร และจากเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบบริการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น ในโอกาสครบ 24 ปีของ ISMED จึงกำหนดจัดงาน ISMED Growing up Forum 2023 ด้วยแนวคิด New Move to Next Normal: ฉายภาพอนาคตการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs ไทย สู่ยุคต่อไปที่ไม่มีวันเหมือนเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุนการจัดงานเพื่อ SMEs ไทย”โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย-กิจกรรม Networking Talk การร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมคว้าโอกาสในทุกประเด็นของการเติบโตสำหรับ SMEs จาก Keynote ระดับ TOP ของ THAI-กิจกรรม ISMED Growth Community การพบปะ พูดคุยเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งผู้บริหาร บุคลากรภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางการเงิน-การจัดบูทแนะนำจากสถาบันทางการเงิน-การเสวนาองค์ความรู้ ชุด “SMEs' challenges for Sustainability Transformation” โดยผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำของไทย-การรับสิทธิพิเศษเข้าร่วม “ISMED SME Academy”โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/Qf2mb8o1WrkRMiuw5 หรือสอบถามทาง Line OA: @ISMED หรือ โทร. 0-2105-4778 ต่อ 8002, 09-8359-5100“การจัดงาน ISMED Growing up Forum 2023 นับเป็นคำตอบของโจทย์ข้างต้นว่า ในปี 2566 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถออกแบบนโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับแนวโน้มกระแสนิยมของการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ISMED ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากพันธมิตรเพื่อการพัฒนา SMEs เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเพิ่ลฟาร์ม จำกัด บริษัท ทรู สเปซ จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด โรมแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เป็นต้น” นายนราวิทย์กล่าวทิ้งท้าย